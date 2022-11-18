国际足联：卡塔尔世界杯比赛场馆将禁售酒精饮料

2022年卡塔尔世界杯开始两天前，国际足联发表声明，宣布对世界杯的酒精销售安排进行调整，在卡塔尔世界杯全部8座球场以及周边区域将禁售酒精饮料。





这是世界杯第一次在对酒精消费有严格控制的保守穆斯林国家举行。





自从在2010年获得今年世界杯的主办权以来，卡塔尔一直在努力解决酒精供应的问题。





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卡塔尔有酒精供应，但酒精销售受到严格控制，在公共场合饮酒也属于违法行为。





2022年卡塔尔世界杯于11月21日开赛，在澳大利亚将由SBS免费独家转播。



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