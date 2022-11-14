如何通过SBS电台和电视紧贴2022年世界杯足球赛事？

2022年国际足联世界杯将于11月21日揭幕，SBS将会在澳大利亚境内免费转播全部64场比赛。球迷可以在电台和电视台收听和收看直播。



如何收听？

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SBS电台有四个频道提供12种语言进行赛事转播：





SBS Football 1 以英语旁述所有场次的比赛，其余时间会播放世界杯主题音乐；



SBS Football 2 和 SBS Football 3 以不同语言旁述所有比赛；



SBS Arabic 24 以阿拉伯语旁述所有比赛。

SBS的多语言足球评述由世界杯的全球转播合作伙伴提供，包括西班牙语、葡萄牙语、法语、德语、荷兰语、克罗地亚语、波兰语、日语、韩语和波斯语。





上述四个频道中，除了SBS Football 2之外，目前都已启用。而Football 2将于世界杯揭幕后在SBS Radio 3放送。世界杯期间听众要收听英国广播公司（BBC）的国际广播需要通过 SBS电台网站 收听。



如何收看？

SBS电视台和 SBS On Demand 将会免费转播世界杯所有比赛。





SBS和SBS VICELAND获得本届世界杯在澳大利亚的独家转播权。在整个赛事中，两台将会进行所有64场比赛直播，总共放送500小时的精彩足球内容。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。