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如何通过SBS电台和电视紧贴2022年世界杯足球赛事？

关于2022年国际足联世界杯所有比赛直播，听众和观众都可以通过SBS收听和收看。

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Cameroon's goalkeeper Gael Ondoua (L) and Brazil's Neymar (R) on office buildings in Doha, Qatar. Source: EPA / NOUSHAD THEKKAYIL/EPA/AAP Image

2022年国际足联世界杯将于11月21日揭幕，SBS将会在澳大利亚境内免费转播全部64场比赛。球迷可以在电台和电视台收听和收看直播。

如何收听？

观众可以通过三种方式收听SBS电台，包括使用数码广播、
SBS电台网站
和手机程序（
iOS
|
Android
）。

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SBS电台有四个频道提供12种语言进行赛事转播：

  • SBS Football 1以英语旁述所有场次的比赛，其余时间会播放世界杯主题音乐；
  • SBS Football 2SBS Football 3以不同语言旁述所有比赛；
  • SBS Arabic 24以阿拉伯语旁述所有比赛。
SBS的多语言足球评述由世界杯的全球转播合作伙伴提供，包括西班牙语、葡萄牙语、法语、德语、荷兰语、克罗地亚语、波兰语、日语、韩语和波斯语。

上述四个频道中，除了SBS Football 2之外，目前都已启用。而Football 2将于世界杯揭幕后在SBS Radio 3放送。世界杯期间听众要收听英国广播公司（BBC）的国际广播需要通过
SBS电台网站
收听。

如何收看？

SBS电视台和
SBS On Demand
将会免费转播世界杯所有比赛。

SBS和SBS VICELAND获得本届世界杯在澳大利亚的独家转播权。在整个赛事中，两台将会进行所有64场比赛直播，总共放送500小时的精彩足球内容。

观众还可以在
SBS On Demand
开设账户，在
Apple App Store
Google Play Store
下载手机程序，随时随地都可以在自己的设备上免费收看世界杯所有比赛。球迷也可以通过设备投影到智能电视上收看。
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Published 14 November 2022 at 2:16pm
By SBS Radio
Source: SBS
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