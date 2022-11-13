朝鲜的导弹能到达澳大利亚吗？

朝鲜在测试弹道导弹后引起了东亚地区的担忧，其中一些导弹飞越了日本和韩国领空。





在金正恩的领导下，导弹试验激增，导致美国、日本和韩国发出强烈警告，防止进一步升级。





那么，朝鲜的武器库到底有多危险，澳大利亚人应该担心吗？



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不止远程导弹：朝鲜的武器库里有什么？

朝鲜最近一直在测试弹道导弹、巡航导弹和高超音速导弹。





11月3日，在平壤发射了疑似洲际弹道导弹（ICBM）以及其它几枚导弹进入日本领空后，日本政府发出警告，要求东京居民立即避难。





日本防卫大臣滨田靖一说，第一枚导弹是在日本上空的潜在轨道上发射的，但它在日本海上空的雷达上消失了。





滨田靖一告诉记者：“我们检测到一次发射，显示（导弹）有可能飞越日本上空，因此触发了J警报，但在检查了这次飞行后，我们确认它没有飞越日本上空。”





而在该次试射仅一天前，平壤发射了其它导弹，降落在距离韩国海岸不到60公里处，导致首尔以自己的导弹试验作为回应。





在探测到导弹后，韩国东部一个岛屿的居民被告知要撤离。在检测到导弹后，韩国东部一个岛屿的居民被告知撤离。



South Korean army soldiers stand in front of the debris of a missile which the Defense Ministry identified as a North Korea's SA-5 surface-to-air missile. Credit: Han Sang-kyun/AP 平壤一直在该地区测试一系列远程和短程导弹。





射程最远的导弹是火星-17（Hwasong-17），其射程超过15000公里。





据推测，火星-17是一种两级液体燃料的公路移动式洲际弹道导弹，由22轮运输发射车运载。该导弹估计长26米，直径2.7米。





朝鲜武器库中的其它远程导弹包括射程约为13000公里的火星-15和射程为10400公里的火星-14。



朝鲜的核能力

朝鲜的火星-17可能携带三到四枚核弹头，这使它比以前朝鲜导弹库中可能只能携带一枚核弹头的导弹具有显著优势。





平壤上次测试核武器是在2017年，地点是在丰溪里试验场。





该国声称这是对其第一个热核装置（威力最大的核武器类型）的测试，其威力是美国1945年在广岛投下的原子弹的六倍以上。





一些专家担心，平壤和首尔之间日益紧张的局势可能导致核战争。





澳大利亚战略政策研究所国防战略与能力高级分析师马尔科姆·戴维斯（Malcolm Davis）告诉SBS新闻：“更大的风险是朝鲜挑衅韩国，韩国做出回应，然后朝鲜用核武器进行报复。”





“在美国扩大核威慑的情况下，美国会对朝鲜进行反击，或者可能首先试图阻止朝鲜使用核武器。”



The North Korean government's supplied image of what it says is a test-fire of a Hwasong-17 intercontinental ballistic missile (ICBM), at an undisclosed location in North Korea on 24 March 2022. Credit: 朝鮮通信社/AP 一些美国和韩国官员认为朝鲜正准备再次进行核武器试验。





“我们认为他们已经准备好了。金正恩只需要竖起大拇指，”一位美国国务院高级官员对哥伦比亚广播公司（CBS）新闻记者说。





“我认为朝鲜做一些事情的动力比我认为的要高，而我的依据只是他们的声明。”





“我们正在密切关注可能发生的任何潜在局部冲突。”



9月，金正恩宣布朝鲜为“核武器国家”，并表示该国永远不会放弃对发展核武器的追求。





“美国的目的不仅是消除我们的核力量本身，而且最终要通过放弃核武器来迫使我们投降或削弱我们的自卫权，这样他们就可以随时瓦解我们的政府，”金正恩在朝鲜官方媒体朝鲜中央通讯社发表的讲话中说。





“让他们制裁我们100天、1000天，10年或100年。”





“我们永远不会为了暂时缓解我们现在所经历的困难而放弃维护我们国家生存和人民安全的自卫权。”



澳大利亚准备好了吗？

戴维斯说，朝鲜不太可能攻击澳大利亚，而美国面临的威胁更大。





“当然，朝鲜洲际弹道导弹可以携带核弹头到达澳大利亚，但平壤不太可能攻击澳大利亚，”他说。





“他们的洲际弹道导弹确实是为了威慑或攻击美国而存在的。其次，在与朝鲜的冲突方面，我们是联合国在半岛的指挥部的一部分，但我们不太可能从一开始就大量参与战斗。”





戴维斯说，澳大利亚军队更有可能卷入冲突后局势。





他说：“当然，我们可以在任何冲突中派遣空军和海军部队来支持美国，但我们更有可能在冲突后派遣地面部队来稳定局势并执行和平任务。”





SBS已联系澳大利亚国防部，请其就我国应对外国军队潜在远程导弹攻击的准备程度置评。





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