“金正恩” 参选维州选举 挑战现任州长安德鲁斯

澳大利亚的朝鲜独裁领袖模仿者再次成为媒体焦点，这次他宣布将参加11月26日的维多利亚州选举。





这位化名为Howard X、本姓李（Lee）的讽刺艺术家已正式注册为墨尔本东南部Mulgrave安全席位的独立候选人。





李先生自90年代以来一直居住在Mulgrave区，他说：“......刚巧他（安德鲁斯）在我的选区中竞选。”





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“丹·安德鲁斯将与‘金正恩’竞选，希望维州人民能看到这其中的幽默之处，”他说。





“他同时疏远了左派和右派的人。而我将成为你们的抗议票。”



本周四，金正恩模仿者Howard X在弗林德斯街火车站外。 Source: SBS / Tania Lee 这位反中共活动家对SBS中文表示，他想利用自己的媒体个性“……促进人权和民主”。





“我在用讽刺的方式来帮助改善政治环境。毕竟，我们生活的澳大利亚是一个民主国家，至少现在是这样。讽刺这些公共权威人物非常重要，而我要对付的人就是丹·安德鲁斯，”他说。





他在宣布参选的新闻稿中说：“在合作者丹·安德鲁斯的帮助下，中共的触角已深入维州。”





李先生告诉SBS中文，他认为自己进入议会的机会非常渺茫，竞选主要是为了夺取州长的选票。





“我认为他是（代表）北京的候选人，他并没有真正把维州的利益放在心上。他是中共的傀儡，”他说。



Howard Lee指称维州州长安德鲁斯允许中共渗透到澳大利亚政治中。 Source: Twitter / @danielAndrewsMP “‘北京丹’批准了中共通过‘一带一路’项目入侵维州，孔子学院在大学校园内宣扬共产主义，以及使用维吾尔奴隶劳工建造维州的火车。”





“我必须认真谈一谈他发起的‘一带一路’倡议。没有人要求这样做——他发起了它……并通过了议会。联邦政府不得不介入并阻止这个项目，因为它涉及国家安全问题。”





SBS中文已联系维州州长请求置评。





李先生改变自己的声线来模仿朝鲜领导人，他说：“我已经想好了，如果习近平可以通过丹·安德鲁斯渗透到维州，那么朝鲜最高领导人也可以这么做。”





“当然，我将是更好的独裁者。然而，我将是一个仁慈的独裁者。”





“而且，我将在Mulgrave建立一个可以创造1000个就业机会的工厂，专门从事远程导弹（制造）。”





“另外，我还将（提出）一项法案......为艺术和文化部门提供1亿澳元的资金，让维州可以制作朝鲜风格的戏剧、电影，以及我们自己的男团，对标BTS。”





“如果你们投票给我，这将是对文化和就业的投票。而且，你还会在议会中看到一个拿着大火箭的亚洲人。”



2019年，Howard X出现在墨尔本举行的香港民主示威活动中。 Source: AAP / Ellen Smith 在李先生宣布这一消息之际，有报道称墨尔本艺术策展人安德鲁·金（Andrew King）表示，他将为前50名挑战州长席位的人承担每人350澳元的提名费。





李先生说，他没有收到任何人的竞选资金，但已经联系金先生索取这笔款项了。





“我的计划是租一辆坦克，驾驶它穿过墨尔本的街道，我作为最高领袖坐在坦克上方。如果你想在视频中看到这个，你可以捐款，”他说。





Howard X在2013年首次穿上黑色中山装、梳上标志性的金正恩同款“大背头”，并与其他名人模仿者合作环游世界，对各国政府进行政治讽刺表演。



2019年，Howard X（左）和特朗普模仿者Russell White（右）在越南。 Source: AAP / LUONG THAI LINH/EPA 在巴西、新加坡、阿根廷和美国生活了一段时间后，李先生最近回到了墨尔本，以便参加即将举行的州选举。





Mulgrave选票上的其他候选人包括Michael Piastrino（自由党）、Robert Lim（绿党）、David Mould（动物正义党）、Aidan McLindon（自由党）、Maree Wood（民主工党）、Jane Foreman（家庭第一党）以及独立候选人Ian Cook和Joseph Toscano。





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