澳洲总理：若本周峰会期间与习近平会面将是“积极的事”

总理阿尔巴尼斯希望在本周晚些时候出席一系列国际峰会期间与中国国家主席习近平会面。





阿尔巴尼斯将于周五前往柬埔寨、印度尼西亚和泰国参加一系列峰会。





他对与习近平交谈敞开大门，习近平将出席在巴厘岛举行的二十国集团峰会以及在泰国举行的亚太经合组织峰会。





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阿尔巴尼斯周三在堪培拉告诉记者：“我已清楚说过，对话是好事，如果能够安排我和习近平会面，那将是一件积极的事。”





阿尔巴尼斯说：“我们正在组织一系列会议，但还没有拍板定案......如果和不同领导人的会议被锁定，我们会宣布。”





自由党参议员詹姆斯·帕特森（James Patterson）说，总理与习主席会面是合适的。





但他不愿评论阿尔巴尼斯是否应该提起最近中国试图挖走澳大利亚前国防军人员的指控。





他说：“这是正常健康的双边关系的一部分，即使国家之间有分歧，我们也会见面，我们有机会讨论和交换意见。”





总理将出席四个全球和地区会议，包括东盟与澳大利亚峰会、东亚峰会、二十国集团峰会和亚太经合组织峰会。





他还将在二十国集团峰会上发表讲话，首席执行官、投资者和高级管理人员将在二十国集团领导人聚会之前举行会议。





印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）和印度尼西亚总统佐科·维多多（Joko Widodo）也将在峰会上发表讲话。





阿尔巴尼斯说：“我在这些峰会上的角色不仅是代表澳大利亚人，也是代表我们的太平洋邻国，它们面临着许多与我们一样的压力。”





“在每次峰会上，我都会强调澳大利亚对全球向净零排放过渡的承诺，以及我们对一个稳定、和平、有弹性和繁荣的地区的愿景。”



