试图勒索Optus数据泄露受害者的19岁青年已认罪

新南威尔士州的一名青少年已经承认，他试图勒索受9月数据泄露影响的Optus客户。





19岁的Dennis Su给93名Optus客户发短信，要求他们向联邦银行账户转账2000澳元，“否则他们的个人信息将被用于金融犯罪”。





Dennis Su从一个共享泄露数据的网站上下载了这些个人信息，并告诉警方他正处于失业的困难时期，想赚点“快钱”。





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无人向其提供的账户转账。然而，根据商定的案件事实，有一个人以表情符号作为回应。





随后，Dennis Su回到数据共享网站，收集了更多关于受害者的信息，以“证明其可信度”。





他回应说：“警察有你的详细资料，而我没有你能得到的东西，所以祝你好运。”





这名青少年在10月6日被逮捕，此前他删除了所有的信息。





周二，Dennis Su在唐宁中心地方法院对两项使用连接网络的设备实施严重犯罪的罪名表示认罪。





他的律师提交了他的道歉信，以及他在被指控后一直在看的两名咨询师的性格证明。





Dennis Su并没有被指控参与Optus黑客事件，在9月的一次数据泄露事件中，1000万Optus客户的个人信息被曝光，其中包括客户的护照、驾照和国民医保卡号码。





澳大利亚联邦警察正在展开两项调查，调查谁获得并试图出售Optus的数据，以及对1万多名信息被公布在网上的客户实施保护。





在数据泄露事件发生后，消费者监督机构收到了大量与Optus有关的诈骗投诉。





Su被保释，并将于2月7日面临判刑听证。



