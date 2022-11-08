黑客开始在暗网发布从澳洲Medibank所窃取的客户数据

要点 Medibank拒绝支付黑客要求的赎金后，事态继续发展；

客户的个人数据已在黑客的暗网群中被共享；

黑客表示将“继续发布部分数据”。

一个勒索软件团体开始在暗网上发布从Medibank所窃取的客户数据。Medibank是澳大利亚最大的医疗保险公司。





数以百计的姓名、地址、生日和医疗保险详细信息被贴在该团体一个博客的“好名单（good-list）”和“淘气名单（naughty-list）”中。





黑客曾要求Medibank为避免其客户数据被公布而支付赎金，但Medibank表示不会支付赎金，因为这会不当刺激进一步的犯罪。





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周三午夜过后不久，该黑客团体发布了第一批数据。





他们说：“回过头来看，数据存储的格式不是很容易理解，我们需要一些时间来整理。”





“我们将继续发布一部分数据，需要一些时间来做得好一些。”





黑客似乎还公布了他们最近与Medibank代表之间的私人信息截图。





Medibank此前证实，几周前，该匿名团体入侵其系统，近50万份医疗健康理赔和个人信息被黑客窃取。





该公司大约970万现在和此前的客户受到影响，信用卡或银行信息没有被访问。





助理国库部长斯蒂芬·琼斯（Stephen Jones）周三痛斥了黑客行为，并表示不能屈服，也不会屈服，否则就是向那些“卑鄙家伙”的攻击行为“亮了绿灯”。





周二，该勒索软件团体在其博客上发帖称“将在24小时内发布数据”，“另外，我建议卖出Medibank的股票。”





Medibank于周二再次向此前和现在的客户道歉，建议消费者警惕任何通过电话、邮递信件或电子邮件进行的网络钓鱼诈骗。



READ MORE 黑客以970万客户数据为质索要钱财 Medibank称不会支付赎金

Medibank首席执行官大卫·科兹卡尔（David Koczkar）周二表示：“我们知道犯罪分子有可能将数据发布到网上，犯罪分子的威胁对我们的客户来说仍然令人不安。”





澳大利亚内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）说，Medibank不向网络犯罪分子支付赎金的决定符合政府的建议。





Medibank并不是唯一拒绝支付赎金要求的公司。最近的一份报告发现，19%的澳大利亚公司通过支付赎金来应对勒索软件攻击。





Mimecast的《2022年勒索软件现状》报告发现，20%的公司被要求为其信息支付50万至将近100万（999999）澳元。





约13%的受访企业表示，他们遭遇勒索软件攻击的总代价在100万至200万澳元之间。





澳大利亚联邦警察局局长克肖（Reece Kershaw）周二在参议院的一场评估听证会上告诉企业，如果他们怀疑数据可能被泄露，一定要尽早与当局联系。





他说：“相关机构被告知的时间相隔越长，就越难查明肇事者、打击其行为、将其绳之以法。”





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