赫莉亚为何谢绝她收到的几封入学通知书？

当赫莉亚一家人在 2013 年离开伊朗时，她的父亲将澳大利亚描述为一个充满机遇的地方。





“我当时很小，记得我父亲告诉我，这对我来说是一个更大的机会。他主要指的是上大学以及我能够拥有自己的生活，自己的朋友并搬出去住。最主要的还是安全，我可以和朋友一起外出而不用担心什么。”





但很快这个梦想就破灭了。





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在乘船离开印尼后，他们被带到圣诞岛，然后被运送到瑙鲁。那时赫莉亚大概九岁。





“他们告诉我们，我们将被送到离岸拘留中心，在那里大约停留六个月，然后我们将被送往澳大利亚并获得签证，一切问题都会解决。”



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赫莉亚的家人最终在瑙鲁度过了五年多的时间。





然后在2018年，根据澳大利亚政府通过的医疗转移法，他们被带到了澳大利亚。





这让赫莉亚多年来第一次有机会接受全日制教育。





“所以10、11和12年级我在同一所学校上学，第一年对我来说真的很困难，因为我已经很久没有在这样的环境中了。而且我在伊朗接受过的教育只到小学四年级。”





读完12 年级后，赫莉亚收到了不是一所而是三所大学的建筑学和商学专业录取通知书。





“这真的很令人兴奋，但遗憾的是我不能入学，所以我不得不将我所有的课程推迟到 2023 年，只是希望到那时我能够获得签证，有去上课学习的权利。”





赫莉亚的家人是根据所谓的“居住判定社区”计划住在澳大利亚。换句话说，他们是处于社区拘留状态。





虽然他们通过 Centrelink 获得政府提供的住宿和帮助，但他们在 18 岁之后在澳大利亚没有工作或学习的权利。





赫莉亚将这样的处境描述为感觉自己陷入了困境。





“最困难的事就是受到限制，什么也不能做，只能看着我学校的所有朋友和难民朋友继续他们的学习和生活，我只是坐在这里看着他们所有人过他们的生活。这真的很难。”





内政部的数据显示，截至今年6月30日，有566人按照社区拘留计划生活在澳大利亚。其中超过四分之三的人已经这样生活了超过1096天。





瓦塞菲博士（Saba Vasefi） 是悉尼大学的学者和记者。





她与一些按照社区拘留计划居住在澳大利亚的年轻难民进行了交谈。





她说，这些年轻的难民对他们如何抵达澳大利亚没有发言权，但他们却因乘船抵达而受到惩罚。





“请记住，这些年轻人是专制政权、战争或贫困的幸存者，而他们现在又陷入了新形式的压迫和暴力。”





瓦塞菲博士说，联邦政府应该废除对青少年的社区拘留。但她说政府在难民问题上行动太慢了。





“他们什么时候会采取行动呢？我认为两个党的政府在解决全球层面或国家层面的人道主义问题时都非常懒惰。”





内政部发言人在一份声明中说，内政部将继续与政府其它部门合作，采取一系列措施，解决身份问题障碍和相关的长期拘留风险。





发言人说，社区拘留中的个人能够获得医疗服务、住宿、个案工作者的支持和生活津贴，但他们必须遵守各项规定，包括 18 岁以上的人不能从事工作或学习。





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