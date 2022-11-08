澳大利亚残疾人法近40年来将首次进行重大调整

联邦残疾人服务法自1986年以来首次进行重大调整，澳大利亚人将可以就此表达自己的看法。





阿尔巴尼斯政府开启了具有里程碑意义的对《残疾人服务法》的审查，公开征求公众意见。





该法案规定了澳大利亚政府在国家残疾保险计划（National Disability Insurance Scheme）之外可为残疾人士提供服务的方式。





Advertisement

残疾人就业服务、宣传资金、服务提供者认证和残疾人服务监管标准均受该立法约束。





这项《残疾人服务法》近四十年来还没有进行过重大修订。



READ MORE 女人和酸奶的故事如何凸显澳大利亚的生活成本危机？

自从设定这项法规以来，联邦政府签署了《联合国残疾人权利公约》，并曾成立一个皇家调查委员会，调查对残疾人的暴力、虐待、忽视和剥削问题。





计划进行的改革希望优化为残疾人提供的服务，与澳大利亚承担的国际义务保持一致，并听取社区建议来改善残疾人的生活。





社会服务部长里什沃思（Amanda Rishworth）说：“每6个澳大利亚人中就有1个有某种残疾，所以我们需要考虑如何改进我们所有的系统，确保所有残疾人都能获得相应的支持，而不仅限于那些受NDIS帮助的人，这很重要。”





在征询意见期间，联邦政府将讨论该法案的目标，概述该法案应支持的对象，考虑该法案的定义和包容性的语言，并审查残疾资金需优先拨款的事项。今年7 月，负责调查残疾人问题的皇家委员会举行听证时了解到了残疾人面临着更大的无家可归的风险





虽然联邦政府试图通过资助残疾人就业服务（Disability Employment Services）来解决这个问题，但调查发现残疾人就业服务机构没有实现这一目标。





许多残疾人的就业安置要么突然结束，要么仅在有政府补贴期间持续。





在最近的联邦预算中，国库部长将残疾人就业服务计划延长至2025年，以便有更多时间来解决问题和取得改进。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



