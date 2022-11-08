女人和酸奶的故事如何凸显澳大利亚的生活成本危机？

要点 食品银行表示，澳大利亚人买不起食物的令人心碎的故事越来越常见；

报告称，生活成本的上升是人们难以解决温饱问题的主要原因；

低收入为另一因素，在需要食品救济的群体中，工人占了一半以上。

澳大利亚各地数以百万计的人正在为生计而挣扎，电台中分享的一个故事凸显了生活成本危机给人们带来的严重影响。





澳大利亚食品银行（Foodbank Australia）是一家饥饿救济慈善机构。上周五，食品银行的马特·蒂利（Matt Tilley）在接受澳大利亚广播公司墨尔本电台采访时提到：“上周我看到一位妈妈从我们的移动超市巴士上领取食物，她问‘酸奶过期后多久还可以吃?’”





“我说，‘我不会冒这个险，为什么这么问?’她说，‘我希望把它留到圣诞节。’”





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记者艾米·雷米科斯（Amy Remeikis）周日在澳大利亚广播公司电视节目《Insiders》中讨论这一事情时流下了眼泪。



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她说：“我们在政治舞台上谈论通货膨胀和生活成本……但这实际上确实影响了人们。”





“在世界上最富裕的国家之一，我们的孩子在圣诞节得到的是过期的酸奶，这是可恶的现实，我们真的、真的需要解决这个问题。”





食品银行首席执行官布里安娜·凯西（Brianna Casey）告诉SBS新闻，遗憾的是，这样“令人心碎”的故事正变得越来越常见。





“我很希望这件事情是孤立的事件，但不幸的是，我们每天都听到这样的事情。”





“我们听到有些人在Afterpay上购买预制加工食物，因为他们买不起新鲜水果和蔬菜，也买不起食材；我们也听到一些养老金领取者把他们的饮食减少到每天最多一两顿饭，因为他们的养老金不够去支付他们的吃住需求；我们还听到有些父亲告诉孩子，他们不饿，晚上不需要吃东西，而实际上是根本没有足够的食物。”



食品银行上个月发布的一份报告发现，三分之一的澳大利亚家庭正面临食物无保障的问题。





凯西女士表示，该机构每月向全澳约100万人提供食品救济。





她说：“我想很多人都看过那些令人心碎的场景，在新冠疫情最严重的时候，人们在街区周围排队等待食物救济。”





“澳大利亚许多地区目前（对食物）的需求比那段时期要高。”





凯西表示，生活成本的上升是澳大利亚人难以解决温饱问题的最常见原因。





她说：“这主要关乎食品和杂货的高成本，以及能源的高成本；如果人们有幸拥有一辆私人汽车的话，这包括汽油、电力和燃料；此外，还有住房的可负担性和可及性。”



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另一个主要原因是收入低。





“在食物无保障的家庭中，54%的家庭有工作，因此超过一半的人有工作，他们有收入，但不幸的是，他们的工资跟不上其它方面的增长。”





她说，人们的收入有限，在各种衡量之后，他们不得不在预算中削减或者剔除食物的支出 。





不断上涨的通胀是推高食品价格的原因之一，今年第三季度，食品价格同比上涨7.3%。





洪水和其它天气事件对农作物造成的破坏也是价格上涨的原因之一。





9月份季度，水果价格上涨6.6%，而蔬菜价格上涨2.9%。



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据预测，通胀率预计将在今年晚些时候达到7.75%的峰值，然后在2023至2024年期间逐渐回落至3.5%，而实际工资预计将在2024年之前保持停滞。凯西表示许多人的财务状况可能会恶化。





她说：“当我们观察需要食品救济的人的类型时，过去可能会认为他们是露宿街头的无家可归者，而现在，他们是和你同住一条街道上的人，这是根本的区别。”





“我们需要确保提供非常具体和切实的支持，以应对这场生活成本危机。”





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