85°C品牌经营商因剥削台湾学生被罚47.5万澳元

公平工作调查专员署（Fair Work Ombudsman）针对澳大利亚85°C品牌经营商涉嫌以“培训实习”为幌子，剥削受雇于其悉尼烘焙工厂及门店的台湾籍学生雇员发起的法律行动日前结案。涉案经营商受到罚款475200澳元的处罚。





联邦法院经对本案审理，正式作出对悉尼85°C品牌经营商澳大利亚85度咖啡有限公司（85 Degrees Coffee Australia Pty Ltd）予以罚款的判决。





澳大利亚85度咖啡有限公司承认违反澳大利亚劳动场所法规，于2016年7月至2017年6月期间克扣来自台湾的学生雇员的应得劳动薪酬，总计金额高达429393澳元。





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这些学生由一家设在台湾的公司安排前来澳大利亚85度咖啡有限公司“培训实习”。这两家公司为同一家母公司下属商业实体。





在公平工作调查专员署所有成功诉讼个案中，本案总计罚款数量名列第五位，单一公司受罚金额名列第二位。





本案涉及多名学生，他们当时年龄均在20岁至22岁之间，英语水平有限。根据所谓的培训实习协议，澳大利亚85度咖啡有限公司每月向每一名学生支付1650澳元至1750澳元工资。这些学生在公司设于悉尼的烘焙工厂和各个门店工作，每周需要上班60至70小时。





在不到12个月期间，每一名学生被克扣的劳动薪酬从50213澳元至58248澳元不等。澳大利亚85度咖啡有限公司仅在公平工作调查专员署于2021年决定采取法律行动后才向这些学生雇员补发了克扣的工资。



公平工作监察专员桑德拉·帕克（Sandra Parker）表示，在澳大利亚，任何一名蓄意克扣签证持有者雇员劳动薪酬的雇主都将承担严重的法律后果。





帕克女士说：“巨额罚款是为每一名有意违法的雇主敲响的警钟，让他们知道任何形式的剥削行为在澳大利亚劳动场所中都将不会得到姑息。”





“无论雇员的国籍或是他们的签证状态，雇主必须按照适用于所有雇员的最低法定薪酬率支付工资，雇员工作的所有时间都必须有酬劳。”





“任何担心自己劳动薪酬受到克扣或利益受到损害的雇员都应该与我们联系。”



said business operators should be aware the FWO continues to prioritise improving compliance in the fast food, restaurant and café sector. Credit: FWO 澳大利亚85度咖啡有限公司同时违反了一系列《公平工作法》（Fair Work Act）的规定，包括工资单发放、保存劳动记录以及向雇员提供《公平工作信息声明书》（Fair Work Information Statements）。





联邦法院大法官罗伯特·布罗姆维奇（Robert Bromwich）确信澳大利亚85度咖啡有限公司克扣雇员劳动薪酬属知法犯法，蓄意为之。





布罗姆维奇法官说：“公司的最高管理层肯定知道或至少应该知道澳大利亚法律适用于这类雇佣人员。毫无疑问，雇主明目张胆地蓄意违法，最终目的就是为了剥削这些雇员。”



公平工作调查专员署在收到这些学生要求协助的请求后开始立案调查。





澳大利亚85度咖啡有限公司向法庭陈述，声称因有培训实习协议存在，因此学生并非是特别容易受到伤害的群体。布罗姆维奇法官对此不予采信。





布罗姆维奇法官表示：“我认为，这些实习雇员是最容易受到剥削的人群，因为他们实际上毫无地位与能力不接受长时间的工作要求以及低于法律规定的薪酬。”





“他们必须比其他雇员工作更长的时间，他们长时间工作却没有加班费，也没有周末和节假日工作补薪，这也导致他们没有钱租住有合适生活设施的房子，从而导致恶性循环。”





布罗姆维奇法官指出，惩罚必须对其他有着类似行为的雇主起到威慑作用。





雇主和雇员可以访问 www.fairwork.gov.au 或致电 13 13 94 联系公平工作热线，获取免费建议及协助。如果需要口译服务，可拨打电话 13 14 50 。





公平工作调查专员署编制推出了一系列 资源 ，旨在协助雇主、雇员以及高等教育机构正确了解《公平工作法》中对无偿工作以及职业培训实习的规定。



