澳大利亚各地天气升温 请警惕花粉症

随着澳大利亚各地天气开始升温，花粉症患者被警告在未来几天保持警惕。





维州的居民被警告说，未来一周温暖而晴朗的春天将带来高花粉数量和极端花粉症风险。





根据气象局的数据，10月是维州有记录以来最潮湿的一个月，维州大部分地区的最高气温都低于平均水平。





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维州目前正经历着第一次真正意义上的春天，预计周一（11月7日）墨尔本的最高气温为25摄氏度，周二为27摄氏度，周三则达到29摄氏度。





但是，墨尔本花粉计数研究员兰普尼亚尼（Edwin Lampugnani）说，比平均水平更潮湿的10月和本周天气升温相结合，意味着维州大部分地区的花粉数量非常高。





预计偏北风也会把草花粉从维州北部和西部带到墨尔本大都会。





兰普尼亚尼博士预计，接下来一周内，墨尔本将经历“相当高的花粉水平”。





周三预计将是本周最糟糕的一天，预计维州的花粉症风险将达到“极端”等级。





此外，阿德莱德的温度在周二也会上升到32摄氏度，预测是自上个夏天以来最热的一天。





而悉尼的多个花粉监测站在过去一周内都显示花粉水平上升，包括西南区Campbelltown、近市中心Camperdown、北区Hornsby、西区Westmead。



悉尼科技大学生态系统动力学、健康及复原力教授休特（Alfredo Huete） 表示，对于在悉尼西区生活及工作的民众来说，草花粉问题比在东区和北区更大。





休特指出，西区就在牧场和农业地带旁边，西悉尼机场建设周围的区域，情况会更严重。





澳大利亚是世界上花粉症发病率最严重的国家之一，墨尔本和堪培拉经常争夺全球过敏症最严重城市的标签。





澳大利亚至少有15%的人口患有花粉症或过敏性鼻炎，研究表明这个数字还在增长。





昆士兰科技大学的过敏症研究员戴维斯（Janet Davies）在ABC早间节目中说，近年来全国各地的花粉数量都在“增加”。





戴维斯教授说：“由于气象局预测今年将是又一个拉尼娜年，我们预计，这将推动空气中草花粉量的增加——我们现在看到这一点得到了证实。”



六年前，墨尔本经历了有史以来最大的雷暴性哮喘事件，导致3500多人紧急就诊，35人送入ICU，10人死亡。





哮喘和免疫学专家尤其警告，维州人要为这个季节的任何雷暴性哮喘事件制定一个计划。



