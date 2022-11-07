相见好 同住呢：澳洲多代同堂居住背后有怎样的故事？

在过去的数十年，澳大利亚许多家庭选择了多代同堂居住的模式。





亲情纽带和生活成本是许多作出这一选择的家庭所考虑的因素，但并非唯二的因素。





新南威尔士大学城市未来研究中心（UNSW's City Futures Research Centre）高级研究员廖宇立博士（Dr Edgar Liu）接受了SBS 普通话节目的采访， 分析澳大利亚多代同堂居住的现状和趋势。





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过去的几十年里，大约有五分之一的澳大利亚人生活在多代同堂的大家庭中。





在廖宇立的研究当中，从80年代中开始到2010年左右，澳大利亚多代同堂的人口大约为20%左右。





“当中这些群体当然有升有降 ，但是差别很少，”他认为在过去的这十多年里，这一比例会持平或者是增加。





虽然在多代同堂生活模式中，来自东亚、中东和欧洲一些地方等特定文化背景的群体所占比例相对更高，但在澳大利亚的多元文化社区中，更为广泛的族裔群体在综合考虑下，同样选择了这一模式。



Dr Edgar Liu is a senior research fellow at the UNSW's City Futures Research Centre. Source: Supplied 廖宇立说：“如果从人口来看，澳大利亚多代同堂的数字当然是越来越多，因为人口在不断增长。 ”





“从比例来看，来自中东或者是东亚国家和地区的人相较其它地方的人口，选择多代同堂的人会多一些， 因为这是传统上的习惯，”他说，许多人移民来澳之后也仍然延续这种生活传统。





但他也提到，如果把时间拉得更长的话，其实多代同堂并不是最近几十年才兴起的现象， 在100多年前的西方国家也多有出现，这受到当时社会和经济环境的掣肘。





“当时，一来地方很大，居住在很远的地方，开车上班并不普遍，而且当时并没有那么发达， 也没有那么多地方可以允许自己搬出来住， 租房也不是说很普遍的事情。 所以通常都是会在家里一直住到自己结婚组建小家庭等等，”他说。



为何选择多代同堂居住？

那么人们为何选择多代同堂居住？这背后有各种因素，包括情感、经济、传统以及现行政策等等因素。不仅仅是在澳大利亚，而且在其它国家同样如此。





有的人选择一起居住，是基于种种益处比如家人的亲近和照顾；有的则是出于必要性，比如应对由离婚、健康问题或失业等等引发的危机。





廖宇立提到，无论来自何种背景，人们的生活习惯会受到社会环境变化的影响。在澳大利亚，人们选择多代同堂居住的一个考虑因素便是居住成本的问题。





“因为无论是买房还是租房，费用都是非常之贵……尤其是近来生活成本的水平很高。”





不同代、不同群体有各自的生活考虑。



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许多年轻人在成年后的最初几年仍然与父母同住。澳大利亚家庭研究院 （AIFS）的数据显示，在1991年、2001、2011以及 2016年，年龄段在20至24岁的年轻人中，与父母同住的比例约在42%至43%之间，而1981年是36%。





“一些年轻人没有搬出去，并不是说不想搬出去，一些人觉得可以分担一些日常开支，是比较划算一些的，无论是对哪一个年纪或者哪一代的人来说，” 廖宇立表示。





再者，有的年轻人失业无经济来源，难以支撑独立生活的成本。





学者们分析当中还有更为复杂的社会因素，比如人们受教育的时间更长、就业市场的变化、劳动力的临时化以及建立家庭的时间更晚等等。





澳大利亚统计局网站的一篇报告《聚散离合：年轻人的生活安排（Home and Away: The Living Arrangements of Young People）》 提到，与年轻人的生活安排有关的因素包括其经济保障水平和住房负担能力。





传统上，搬出父母之家是从依赖的童年过渡到独立的成年的重要一步。住房和居住安排的变化往往与开始或结束教育，以及开始工作等人生里程碑有关。





而自1970年代以来，年轻人（文中指的是20至34岁之间的人）往往较晚达到许多主要的人生里程碑，这反映在生活安排的趋势上，也表明更多的年轻人住在父母家中。此外，更多搬出父母之家的年轻人是在租房，而不是买房。





按照经济学家的分析，在经济面临挑战的时期，新创建家庭的数量通常比预期要少，因为希望能够共同承担经济风险，人们更有可能选择住在一起。





在一些社会人口学家看来，多代同堂生活方式有积极的益处，生活成本和风险由更多方负担，并且这种家庭的紧密关系、相互照顾对社会来说是健康的。





简言之，这当中涉及各种情感需求和经济利益，包括益处最大化和风险最小化。





廖宇立提到一些例子，譬如有的家长离婚后，一些年轻人认为应该要留在家里陪伴，或是帮忙照顾年龄较小的弟妹等等。





而对于一些中年人来说，工作了10多20年，如果想转行的话，“如果有其他人帮你分担一些责任，比如经济的责任、照顾小朋友的责任、照顾老人家的责任，那么你是可以比较安心，也比较容易去做到你想做的事情。”



Source: AAP 澳大利亚是一个拥有众多移民的国家。





“对于第一代移民的话，初来乍到，鉴于经济环境，或者没有语言环境可以独自居住的话，那么就会考虑多代同堂居住， 同时传统也会（对这种选择）有影响， ”廖博士说。





而对于一些家庭来说，选择和长者同住或者说长者选择和儿孙辈同住同样基于各种现实。





在廖宇立的分析当中，原因之一是人们对养老机构的环境、服务和费用的考量，尤其是在近两年新冠疫情的冲击下。





“首先是近几年，有许多新闻提到养老院的情况比较差，尤其是这一两年，那么这种情况下，一些人认为，不仅仅是东方人包括西方人就会认为：可能自己照顾会比较好一些，还有的就是觉得送到养老院也比较贵。”





“有的人觉得虽然父母上了年纪，但也在不停为家庭做贡献，譬如照顾小朋友、做家务、做义工等等，这些在大家同住时就会更多体现出来。”





还有一些老人家希望和儿孙同住，因为可以有多一些的时间陪伴小朋友，是“比较写意”的事情。





廖宇立说，他开展研究调查时，问受访者为何选择大家（多代）一齐住。“许多人说，因为经济上容易一些，或者说分担一些费用的时候容易一些。”





但他也提到，“当到我问他们，有哪些好处的时候，其实经济因素所占的考虑比重很低，大家最重要的考虑是 ‘我可以多些时间和父母一齐，又或者是多些时间和小朋友一齐’” 。





但多代同堂居住的选择并非一成不变。



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廖宇立提到，在其同行的一些研究中，“有一些老人家认为已经来到西方国家， 那么入乡随俗，不一定要跟着子女，起码政府也有帮助，那么就可以考虑自己搬出去住。”





而对于一些暂时回家居住的年轻人，无论其本人或者家长都会觉得，“这是暂时的情况，不会一直持续，过一段时间，情况改变，就会搬出去。”



相见好 同住呢？

同一屋檐下，便利和不便、支持和冲突总有。 岁月静好的背后不仅是有人负重前行，还有各方大量的妥协和退让。





养育孩子的琐碎、处于职业生涯十字路口的时刻、年迈的行动不便，这一切在一大家子面前展露无遗……当然这一切都有另外的一面——情感上的关怀和经济上的帮助——一起庆祝儿孙的成长里程碑、共度时艰彼此扶持照顾等等。





澳大利亚和国际上一些研究社会发展趋势领域的专家都有提到，多代同堂生活利弊皆有，但一些好处可能是以牺牲空间和隐私为代价的，毕竟这种生活安排相对来说比两代人的家庭居住、或者独居更为拥挤。





对所有家庭成员来说，如果居住条件过度拥挤，那么可能导致较差的健康状况和更大的压力。



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廖宇立提到，个人空间和隐私问题是最常提到的问题。





“如果大家一起在餐桌工作或者读书，那么你会听到所有人讲的事情，这真的挺不容易。”





“你很难请朋友来到家中，因为你的父母和兄弟姐妹都会在场，那么你很难有自己的私人谈话时间和空间，所以这是现在的房屋设计所带来的一些难处。”





他提到，近十几二十年的房屋设计更为偏向开放式，如果是多代同堂居住的话，这让个人空间更为受到挤压，尤其是这近三年的新冠疫情当中。





再者，多代同堂居住需要的地方更大，考虑到房价，一些家庭通常是搬到较远的地方，那么相对来说，各种设施服务不一定那么便利，一些人需要开车外出，又或者是花许多时间在公共交通方面。





在廖宇立的研究当中，经济并非导致家庭冲突的原因。反而是中间一代，可能会面临较多的冲突， 因为有的人觉得父母和兄弟姐妹同住，觉得自己就无需再承担相应的照顾老人的责任。





还有的多代同堂居住不仅涉及不同代，还会涉及跨文化背景的不同代，彼此磨合和妥协的地方也更为之多。语言障碍、文化差异、育儿理念的不同等等都会带来一系列挑战，要达到相对和谐的状态需要各方做到更好的平衡与克制。



Source: AAP

同一屋檐下一碗汤的距离

人们通过各种方式去尝试解决痛点。





公用空间和个人空间的界限显然很重要。





同一屋檐下，尽量营造一碗汤的距离是一些人尝试的方式之一。





这给澳大利亚的房地产市场带来改变。





一些房屋的设计尽量增加更多的空间和分割，比如在独立房的后院里新建奶奶房或者是姻亲房（Granny Flat）。





2021年7月， 布里斯班一座新设计的多代同堂房子在本地机构组织的房屋大奖中被评为2021年澳大利亚年度房屋。





设计师说，房屋设计灵活、能够让家庭成员多样化使用，既有开放性，也顾及隐私。





其设计理念是每个人都觉得仍有自己的专属空间，但是仍然有好的共用区域；而且重点考虑空间分隔的灵活性，这意味着有需要的话，空间可以进行分割，但是如果有家庭成员搬出去的话，这些空间仍然可以整合。





廖宇立认为，在公寓的设计方面，除了一房、两房的设计，还可考虑三房、四房的设计，满足更大家庭的需求。





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