低于X一代和婴儿潮一代 澳洲千禧一代的房屋拥有率有几成？

澳大利亚统计局利用2006年和1991年人口普查的数据，将2021年人口普查中25至39岁年龄组的千禧一代的特征与他们同龄时的X一代和婴儿潮一代的特征进行了比较，发现拥有房屋所有权的比例，包括完全拥有房屋或有抵押贷款的房屋，随着世代更迭而逐步下降。





1991年时年龄介于25至39岁的婴儿潮一代比2021年时年龄介于25至39岁的千禧一代完全拥有自己的房屋的可能性要大三倍。





统计局人口普查总经理邓肯·杨（Duncan Young）说：“世代是在特定时间段内出生的社会群体，共同分享生活经历、重大事件和文化。”





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“婴儿潮一代出生于第二次世界大战之后，在二十世纪九十年代初澳大利亚经济衰退期间是年轻成年人。 ”





“与此相反，X一代出生在六十年代末和七十年代出生率较低的时期。当Facebook推出时，他们正进入成年期。”





“千禧一代出生在八十年代和九十年代，他们是伴随着智能手机和平板电脑成为家庭常用品时进入成年期的。”





“在澳大利亚的每张餐桌上，都听到有人反映'在我那个年代'事情是如何不同。澳大利亚统计局发布的新分析报告利用三次人口普查来探讨婴儿潮一代、X一代和千禧一代的不同之处和相同之处。”



澳大利亚统计局的分析对这几代人的生活安排、学习、学历资格、劳动力参与度、工作状况、收入和住房等方面进行了比较。





千禧一代、X一代和婴儿潮一代的劳动力参与情况相似，大约五分之四的人在25至39岁时就业或寻找工作。就女性而言，千禧一代比前几代人更有可能进入劳动力市场（76%），而X一代和婴儿潮一代中的比例则分别为69%、66%。





千禧一代的25至39岁人群的学历资格状况是最好的一代，与前几代人相比，千禧一代拥有非学校资格（证书、文凭或学位）的比例更高。





超过四分之三的千禧一代（79%）拥有资格证书，相比之下，不到三分之二的X一代（64%）和不到半数的婴儿潮一代（48%）拥有资格证书。





千禧一代更有可能获得高等教育学历，40%的人拥有学士或更高学位，而X一代人的这一比例约为25%，同一年龄段的婴儿潮一代只有12%拥有学位。





超过一半（53%）的千禧一代从未结过婚，而同龄的婴儿潮一代只有26%。





与前几代人相比，千禧一代结婚时的年龄更大。婴儿潮一代有一半人在27岁时结婚，而X一代和千禧一代中相应的年龄分别为32岁和34岁。





千禧一代最常见的生活安排是两人家庭、无孩（36%），而X一代在25至39岁时有18%人是这样的生活安排。





约五分之一的千禧一代（21%）与伴侣和孩子一起生活，而同一年龄段的婴儿潮一代有一半以上（52%）是这样的生活安排。





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