澳大利亚宣布对俄罗斯进口商品的制裁延长一年

随着俄罗斯对乌克兰的入侵加剧，澳大利亚宣布将对俄国进口的制裁延长一年。





澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）和贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell）于周四发表联合声明，宣布现行对俄罗斯和白俄罗斯商品加征的35%“惩罚性”关税将延至2023年10月。





对于任何支持与俄罗斯或白俄罗斯开展贸易或投资的贷款或其它融资请求，澳大利亚政府还指示澳大利亚出口金融机构予以拒绝。





Advertisement

法雷尔说，政府采取的行动加强了已有措施，包括对能源进口的禁令。





“澳大利亚将继续致力于支持勇敢的乌克兰人民，”他说。





黄英贤表示，澳大利亚正与国际社会合作，削弱俄罗斯资助其“非法、不道德的战争”的能力。





“俄罗斯对乌克兰的战争是对联合国宪章的攻击，它影响到所有国家和人民，”她说。





本月早些时候，黄英贤宣布，澳大利亚支持乌克兰在国际法院对俄罗斯进行种族灭绝的指控。





在乌克兰四个地区举行了被视为是“虚假的”公投之后，阿尔巴尼斯政府还对另外28名俄罗斯高级官员和分离主义分子实施了制裁和旅行禁令。





因对乌克兰城市和民用基础设施发动导弹袭击，俄罗斯总统普京受到了国际社会广泛谴责。





俄罗斯开始动员民众。为躲避征兵，数千俄罗斯男子逃往邻国和前苏维埃共和国。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。



LISTEN TO 健身课堂：庆祝排灯节 跳宝莱坞舞蹈健身 SBS Chinese 20/10/2022 10:23 Play