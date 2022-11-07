后疫情时代混合制工作文化成为常态后 如何保持工作与生活的平衡？

要点 新研究显示，澳大利亚员工居家工作的时间从3月的43%减少到9月的26%

专家表示，管理者希望员工更频繁地在办公室工作

参议院委员会建议制定法律，赋予员工“与工作断开连结的权利”

最近的一项研究显示，随着COVID-19限制的放宽，“办公室+居家上班”的混合工作模式在澳大利亚已经成为常态。





报告称，与今年3月相比，9月份大多数职业的员工居家工作（WFH）的时间减少了。





WFH的总工作时间从3月的43%减少到9月的26%。





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南澳州、澳大利亚首都领地/塔州和北领地的WFH时长下降幅度最大，分别为53%、48%和43%。





悉尼大学商学院运输和物流研究所所长大卫·亨舍（David Hensher）教授说，这些发现与混合工作制的“新常态”相一致。





“我们开始看到一些混合工作模式稳定的迹象，”亨舍教授说。



New South Wales and Victoria had the highest WFH proportion at 31.4 per cent and 28.9 per cent in September. Credit: Morsa Images/Getty Images 在格里菲斯大学教授人事管理和劳资关系的副教授莫汉·提特（Mohan Thite）博士说，随着澳大利亚从大流行中走出来，管理者的期望越来越高。





“经理们希望员工回归办公室并与其他员工互动。但与此同时，他们担心如果允许更多居家工作，就会失去对员工的控制，”提特博士告诉 SBS。





“但研究表明，居家或远程工作的生产力并没有降低。事实上，在许多情况下，生产力实际上已经提高了。”



如何保持工作与生活的平衡？

一些员工发现越来越难以在办公室工作，因为他们习惯了居家工作，并在封锁期间节省了通勤时间。





悉尼大学工作与组织研究学科高级讲师詹姆斯·唐纳德（James Donald）博士说，员工应该与他们的经理进行坦诚和直接的对话。





“对于某些组织来说，这是不可能的。他们要求员工每周在办公室工作三天，但并非每个公司都有这样的规定，”唐纳德博士说。





“即使公司有这方面的政策，在这个框架内通常也有一些灵活性，”他补充说。



雇员不应该低估他们与经理谈判的能力，如果他们能够提出理由，证明他们可以在更多居家工作的同时提高工作效率，并支持他们的心理健康和福祉。

唐纳德博士说，由于劳动力市场紧张，雇主很有可能会认真倾听并考虑员工的诉求。





“公司内的大多数管理者最终都希望让员工发挥最大的作用。因此，这是一个员工可以拉动的杠杆，”他说。





“虽然有潜在的双赢，但很多员工在开始这种对话时感到不舒服或没有信心。你不会因为进行这种对话而被解雇。”



完全居家工作也有弊端

提特博士说，虽然他提倡居家工作，但完全居家工作也有一些负面影响。





“有一些心理问题，比如孤立和无法与他人互动。有一种保持平衡的压力，比如有家人陪伴时如何保持冷静和专注，”提特博士说。





提特博士说，员工需要意识到，在办公室工作对他们个人和职业利益都有好处。





“首先，呼吸新鲜空气并与人互动。今天的经济是由创新和创造力驱动的，为了让你的创新和创造力蓬勃发展，你必须与其他人互动，”提特博士说。



这是一项协作努力。因此，团队合作是当今工作知识的一个重要组成部分。因此，员工每周至少有几天在办公室工作，这同样符合他们的利益。

唐纳德博士说，居家工作必须由公司谨慎管理。





“这取决于公司及其在工作量方面支持员工的政策，并鼓励他们不要在标准工作时间之外做出反应，”他说。





“这是关于促进和创造一种人们感到安全的文化。”



与工作“断开连接”的权利

上个月，参议院工作与关怀特别委员会建议澳大利亚政府考虑制定一项法律，赋予员工“与工作断开连接的权利（Right to disconnect）”。





该委员会说：“大流行使越来越多的员工在家工作，这改变了许多人的生活。”





委员会说，虽然新模式富有成效并节省了许多家庭的通勤时间，但它们削弱了工作时间的界限并增加了工作时间。





据该委员会称，与工作“断开连接”的权利应该是：



启用并支持在家从事生产性工作和工作的灵活性安排；

保护员工在合同规定的时间之外与工作“断开连接”的权利，并强制雇主与其共同执行这一权利；

让雇主承担积极的责任，在可能的情况下合理地适应这项权利；

如果雇主没有落实这项权利，允许雇员向公平工作委员会提出上诉。

在一些欧洲国家已经存在相关法规保护类似的权利。





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