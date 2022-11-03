新报告揭澳大利亚人倍感财务压力 工作时间虽增实际收入却降

澳大利亚国立大学（ANU）今天（周四）发布的一份最新报告显示，略超四分之一的澳大利亚人（25.1%）感到靠目前的收入维持生活很艰难。





澳大利亚最低收入群体所经历的经济压力水平最高，这一群体中超过一半的人表示以目前的收入维持生活很是艰难。相比之下，在澳大利亚收入最高的人群中，只有5%的人表示他们在经济上挣扎。





这项针对近3500名成年澳大利亚人的调查结果还显示，尽管澳大利亚人的平均工作时间比新冠疫情前增加了，但他们的实际收入却下降了。



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该研究报告的合著者尼古拉斯·比德尔（Nicholas Biddle）教授说，这些发现展示了联邦政府在寻求实施福利预算时所面临的“重大挑战”。





比德尔教授说：“自2020年2月以来，我们一直在监测新冠疫情对澳大利亚人造成的财务影响和压力。”





他提到，当新冠疫情袭击澳大利亚时，每位成年人的平均工作时间从2020年2月的每周21.9小时降至当年5月的每周18.5小时，到目前则升至每周22.6小时。





另一合著者马修·格雷（Matthew Gray）教授表示：“尽管澳大利亚人的平均工作时间增加了，但他们告诉我们，面对不断上升的通胀和生活成本，他们现在挣的钱买到的东西更少了。”





“这让他们面临越来越大的财务压力。”





现在澳人的平均工作时间要高于新冠大流行前的水平，担心失去工作的澳大利亚人比2017年要少得多。





对工作保障的最为担心的群体包括处于中段年龄层的人、在海外非英语国家出生的人、教育程度低的人和收入低的人。





根据这份报告，按实际价值计算，如今澳大利亚平均家庭收入仍然低于新冠大流行之前的水平。



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该报告提到，自2022年4月以来，随着通胀率的上升，人们的实际收入已开始下降。





根据该调查，2022年10月，澳大利亚的平均家庭收入为每周1629澳元，自2022年4月以来下降了3.1%。这低于新冠大流行期间平均家庭最高水平——2020年11月每周近1700澳元，更低于2020年2月的平均家庭收入，当时接近1800澳元。





平均家庭收入减少了，调查还显示，近半（48%）的澳大利亚人认为疫情期间物价上涨了很多。





此外，认为物价上涨是一个大问题的澳大利亚人的比例也大幅增加。2022年1月，37.4%的澳大利亚人认为物价上涨是一个非常大的问题，到2022年10月这一比例已增至56.9%。





这份报告提到，全球供应链的冲击和国际冲突导致一系列商品和服务的价格大幅上涨，许多人的实际工资持平或下降。





比德尔说：“这表明，尽管我们的经济和社会已经走出封锁、迎接开放，但生活成本让许多澳大利亚人感到日子艰难。”



Fuel prices are listed on a fuel price board at a BP petrol station in Surry Hills, Sydney. Source: AAP 昨日（周三），澳大利亚统计局公布了生活成本指数的数据。该局价格统计负责人米歇尔•马可德特（Michelle Marquardt）表示：“在过去12个月里，食品和汽车燃料价格上涨，导致所有家庭类型的生活成本上升。”





同时，其它与住房相关费用，如水电费，也导致所有家庭类型的生活成本上升。





目前，澳洲年通胀率达7.3%，并且预计到年底达8%的峰值。如果这一预测成为现实，这将是澳大利亚35年以来的最高通胀率。





面对不断上涨的通胀率，本周二， 澳大利亚储备银行再度宣布将官方现金利率从2.6%上调至2.85%，这是该行自今年5月以来连续七次加息，也令现金利率升至9年半以来的最高点。



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储备银行表示此举是为了更好遏制通胀。





周二晚间，在澳大利亚储备银行董事会晚宴上，该行行长菲利普•洛伊（Philip Lowe）称通胀“加剧不平等……对人们的生活水平造成破坏”。





他表示，提高现金利率是一项“必要的”决定，目的是确保澳大利亚的供需得到适当管理，以达到储备银行的2%至3%的通胀目标。





在官方现金利率数度上调的同时，各大银行也一再调高贷款利率应对加息。





与今年5月份加息前相比，抵押贷款持有者如今每月的还款要多付数百澳元。





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