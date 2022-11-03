CHOICE发布澳洲年度五大“最不靠谱”商品

11月3日，澳大利亚消费者权益组织CHOICE公布了一年一度的“最不靠谱”商品或服务名单（CHOICE Shonky Awards 2020），帮助消费者避免购买有问题产品。





CHOICE首席执行官艾伦·柯克兰（Alan Kirkland）说：“无论是让兑换航班积分成为一场噩梦的航空公司，还是针对苦恼的宠物主人的金融产品，不能正常烹饪的炊具，假扮健康的加工食品，还是运送无用花束的花店，我们都将继续点名那些对澳大利亚人做错事的公司。”



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这是CHOICE今年列出的5大“不靠谱”商品：



澳航（Qantas）

CHOICE的点评是：“如果说有哪家公司看起来是故意要赢得最不靠谱奖项，那就是澳航。澳航被冠以澳大利亚精神（Spirit of Australia）的名号，百多年来一直是国家根基的一部分，自2020年COVID-19大流行以来，不断让顾客失望。”





CHOICE的旅游专家乔迪·伯德（Jodi Bird）说：“澳航一直将自己作为澳大利亚国内的高端航空公司来销售，澳大利亚人一直将澳航视为高端航空公司，感到非常自豪”，“但是我们最近看到的是澳航被降到了廉航的水平。”



Jodi Bird, CHOICE travel expert Credit: CHOICE 航班延误、行李丢失和机场混乱的传说，以及顾客在使用疫情封锁和限制期间旅行被取消所积累的积分方面的困难，都导致了澳大利亚前最受欢迎航空公司的令人失望的表现。





与此同时，顾客致电澳航的等待时间延长至50分钟。



VetPay

CHOICE的点评是：“你心爱的宠物生病了，可能面对令人难以置信的压力和不安。现在，想象一下，你无力承担让它们好起来甚至拯救生命所需的昂贵流程，所以你向VetPay求助。”





“VetPay是一种快速贷款产品，针对那些发现自己难以支付兽医账单的宠物主人。不幸的是，它也给宠物主人带来了高利率和一系列费用。”





CHOICE分析发现，注册VetPay需要每年支付49澳元的服务费，每次还款需要支付2.5澳元，再加上18.4%的高额年利率。VetPay对其产品的条款和条件也语焉不详，在其网站上只有有限的信息，而且只有在用户实际申请贷款时才提供细节。



Steggles 蔬菜鸡块（Chicken Nuggets Boosted with Veggies）

“如果你的孩子喜欢吃鸡块，而你总是在为让他们吃更多的蔬菜而努力，你可能认为Steggles的这款产品提供了完美的解决方案——包装上宣称‘添加了蔬菜‘，有‘隐藏的花椰菜和土豆‘。”





但是这种说法并不像它听起来那样令人印象深刻。





CHOICE的编辑布鲁·恩格尔（Pru Engel）同时也是孩子家长，他说：“尽管包装上宣称这些鸡块是'蔬菜加强版'，但每份只含有少量的蔬菜。”



Steggles - Shonkys 2022 winner, Steggles Chicken Nuggets Boosted with Veggies Credit: CHOICE CHOICE发现，这些鸡块实际上每100克只含有11克土豆和3克花椰菜，还不到一份标准蔬菜的五分之一。这意味着一个孩子需要吃下整包400克的鸡块，再吃下第二包的一部分，才能摄取一份标准量的蔬菜。



Bloomex

在线送花服务Bloomex宣称自己是“澳大利亚的官方花店”，并声称“在全球范围内快递了380万个微笑”。但CHOICE发现他们在多个方面都没有做到。





CHOICE编辑部主任玛格·拉弗蒂（Marg Rafferty）说：“今年，我们给网上花店Bloomex颁发了不靠谱奖，因为它的送货方式不对、有枯萎的花以及接受他们无法完成的订单。”





“我们进行了一次神秘购物，订购了21束Bloomex花束，送到位于澳大利亚各偏远地区的地址。尽管该公司声称在全国范围内发货，但仍有8个订单无法送达，13个已送达的订单中几乎有一半延迟送达，有8个订单的鲜花已经枯萎或腐烂。”





“这是相当差的服务，特别是对于一家以’新鲜、快速和公平‘为座右铭的公司来说。”



Zega数码厨具

最后一个是Zega数码烹饪锅，这是一件昂贵的炊具，承诺不需要动手、节能的烹饪方式和智能应用的随身操作技术。



Zega Digital - Chantelle Dart, CHOICE kitchen expert and Zega cookware Credit: CHOICE CHOICE的厨房用具专家仙黛尔·达特（Chantelle Dart）说：“Zega数码锅只有一个问题：它不能提供服务。”





“它真的让我们很失望。当我们的专家根据Zega应用程序的食谱烹调鸡肉时，鸡肉部分是生的，酱汁是水的，蔬菜没有煮熟。”





更令人担忧的是，肉的中心温度只有66℃，这远远低于杀死潜在致病微生物所需的75℃建议温度。





SBS新闻已联系VetPay和Steggles寻求评论。



