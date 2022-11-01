澳大利亚海滩安全标识仅有英语版本 大量移民不理解海滩安全术语

要点 海滩安全标志的设计是为发出明确警告，但对于许多游泳者来说信息却晦涩不明

一位研究人员呼吁用多种语言书写标识，以改善对游泳者的信息传递

根据阿德莱德大学的一项研究，几乎一半的澳大利亚和海外出生的海滩游客要么误解，要么不阅读基本的海滩安全警告。





该高校日本研究讲师、曾任救生员的柴田（Masaki Shibata）对澳大利亚和海外出生的海滩游客如何理解目前海滩上的安全标识进行了一项研究，目的是为了防止未来的溺水事件。





根据他的研究，大约50%海外出生的海滩游客和40%在澳大利亚出生的海滩游客很少或从不阅读他们不熟悉的海滩安全标志。





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“虽然（海滩旗帜）意味着‘总是在旗帜之间游泳’，但超过30%的海外游客和居民认为它们的意思是只有优秀的游泳者应该在旗帜之间，”柴田说。





“另一个常见的旗帜指示是‘不要在没有旗帜的地方游泳’......几乎50%的澳大利亚和海外出生的海滩游客将此解释为你不能游泳，但你可以下水玩耍、行走和站立，但实际的意思是你（根本）不应该下水。”



柴田指出安全标志需要改进，包括用沿海溺水风险最高的人群的语言来传递信息。





根据《2022年国家海岸安全报告》，2012至2022年期间，有939起海岸溺水死亡事件。





其中几乎一半是海外出生的海滩游客。



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柴田说自己在悉尼参加救生课程时意识到了语言方面的混乱。





他说，当培训师在使用英语讲解标识及其它工作术语时，所有的这些信息在澳大利亚都很常见，“但我不是来自澳大利亚，我来自日本”。





“正在攻读语言学博士的我都无法理解这些信息，所以我认为救生员和海滩巡逻队使用的语言有问题。”





柴田还发现，几乎一半海外出生的海滩游客不理解一些海滩安全术语，如高浪警告high surf、冲浪术语shore dump或“蓝瓶”bluebottle（警惕蓝瓶水母）。





他还建议用照片而不仅仅是符号来说明水母等危险，以改善对非英语使用者的信息传递，对危险进行清晰的解释，并使用更清晰的颜色。





澳大利亚冲浪救生协会的肖恩·道（Shane Daw）告诉SBS新闻：“我认为我们需要谨慎对待我们采取的方式。当人们来到澳大利亚时，我认为需要有更好的介绍和意识，让他们知道他们可能会接触到什么（危险）。”





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