查尔斯国王肖像会印在5澳元纸币上吗? 澳洲储备银行正与政府 “磋商”

澳大利亚储备银行（RBA）表示，关于5澳元纸币的新设计，储备银行正在与联邦政府磋商，考虑是否将查尔斯国王的肖像取代其母、已故英女王伊丽莎白二世的肖像。





周二晚间，储备银行行长菲利普•洛伊（Philip Lowe）在该行董事会晚宴上发表讲话称，英女王于9月份去世后，储备银行正在“考虑”新钞票的设计问题。





洛伊表示，储备银行负责澳大利亚的纸币设计，他们认识到5澳元纸币的设计关乎“国家利益”。





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他说：“事实上，自1923年以来，君主的肖像会印在至少一种面额的澳大利亚纸币上。到1953年，所有面额的纸币上都印上了君主的肖像。”





“考虑到这一传统和这一问题的国家意义，储备银行正在与澳大利亚政府磋商，考虑是否应在新的5澳元纸币上印上国王查尔斯三世的肖像。”





“与政府的磋商结束后，我们将会做出决定。”



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“传统上，在位君主的肖像会出现在最低面额的澳大利亚纸币上，”澳大利亚储备银行当时表示。





英女王去世数日后，澳大利亚国库部助理部长安德鲁·利（Andrew Leigh）表示“不急于”改变纸币的设计，并指出政府将进一步讨论纸币设计。





“将英女王肖像印在5澳元纸币上的决定是关于她个人的，而不是关于她作为君主的地位，所以这种转换并不是自动的，”他在9月份说。





虽然5澳元纸币设计的命运尚未决定，但澳大利亚皇家铸币厂已经确认，从2023年起，所有硬币都将印有面部朝向与英女王相反的英国国王肖像并发行。



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