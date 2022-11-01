新州今起扩大“禁塑令”范围 更多一次性塑料制品被禁用

从11月1日起，新州将禁止使用更多的一次性塑料制品，包括一次性塑料吸管和搅拌器、一次性塑料刀叉、一次性塑料盘子和无防洒盖子的碗、由发泡聚苯乙烯（EPS ）制成的餐具和杯子、一次性塑料棉签以及含塑料微珠的冲洗式个人护理产品。





继5个月前颁布第一阶段的一次性塑料制品禁令之后，新州继续扩大“禁塑令”范围。





从今年6月1日起，新州已经禁止轻质塑料购物袋的使用。





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新州环境部长詹姆斯·格里芬（James Griffin）表示，这是保护环境和为子孙后代创造更可持续的未来的重要一步。



Source: AAP 格里芬说：“我们从2020年开始（禁止一次性塑料制品）这一进程，当时我们收到了1.6万份对拟议的塑料禁令的回应，其中98%的人支持禁塑令。”





“去年，新州议会通过了《2021年塑料减少和循环经济法》，从那时起，我们一直通过多种语言的广泛参与、教育和沟通活动，帮助社区和企业为这些变化做好准备。”





一次性塑料制品和包装占新州所有垃圾量的60%。2019年， 新州约产生5.75亿件塑料垃圾，其中大部分是一次性使用塑料制品，如塑料袋、吸管和餐具。





新州政府预计，禁塑令的实施将在未来20年阻止近27亿件塑料垃圾进入新州的自然环境和水道。



LISTEN TO 新州一次性塑料用品禁令将进入第二阶段 SBS Chinese 30/10/2022 04:33 Play

新州已经使用15种以上不同的语言包括提供咨询材料和当面咨询，以支持具有不同背景的商家和社区成员。





今年9月，新州政府发起了“Stop it and Swap it”广告宣传活动，展示了海洋中的塑料污染和一只海龟被塑料袋噎住的图片，以此让人们更为了解塑料禁令的重要性。





新州将从2022年7月1日始在5年内投资3.56亿澳元，用于包括减少浪费、珍惜资源、减少碳排放在内的新项目和倡议。





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