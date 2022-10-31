“另一轮疫情的开始”：我们对新冠病毒XBB和BQ.1变种了解多少？

要点 维州首席卫生官：XBB和BQ.1免疫逃逸能力极强

世卫：新变种引发重症的能力不会比Omicron各亚变种强

世卫：疫苗仍然有效，但对新亚种的保护作用可能降低

澳大利亚大多数州和领地报告称，在截至10月28日的一周内，每周新增的COVID-19病例有所增加。





塔州报告的增幅最高，为30%。





其次是澳大利亚首都领地（26.25%）、维州（24.4%）、西澳州（18%）、新州（13%）和南澳州（10%）。



Advertisement

维州首席卫生官布雷特·萨顿（Brett Sutton）表示，XBB和BQ.1感染病例现在占该州总病例的10%左右，并可能超过占主导地位的BA.5亚变种病例。





萨顿上周五说：“这些指标（结合抗病毒口服药处方的8%增长）表明我们正处于另一轮COVID-19疫情的开始。”





他说，由于民众疫苗接种获得的免疫力正在减弱，而这些变种还能够逃避过去感染获得的免疫力（包括BA.5感染），因此它们正在海外掀起大量病例新增和住院潮。





新州卫生部也表示正在密切关注XBB和BQ.1的出现以及其它国际和本地数据，以评估新变种的增长潜力。



什么是XBB和BQ.1.亚变种？

XBB是BA.2.10.1和BA.2.75亚变种的重组体。它的全球流行率为1.3%，已在35个国家被检测到。





BQ.1是BA.5的一个亚变种，全球流行率为6%，已在65个国家被发现。



严重性

流行病学家凯瑟琳·贝内特（Catherine Bennett）说，这些亚变种似乎没有引起更严重的疾病。





“但令人担忧的是，它们（与其它Omicron亚变种相比）有足够的不同，让它们具有一些免疫逃避的特性，”贝内特教授告诉SBS。





“这意味着最近感染另一种Omicron变种产生的免疫力，可能无法提供相同水平的防止再感染的保护。”



Deakin University chair of epidemiology Professor Catherine Bennett. Source: Supplied / Supplied by Professor Catherine Bennett 世界卫生组织（WHO）认为，XBB和BQ.1与其它Omicron谱系没有明显的区别，不能被视为值得关注的新变种。



目前的数据并未表明XBB感染的疾病严重程度有实质性的差异。

“有早期证据表明，它与其它正在传播的Omicron亚变种相比，再感染风险更高。再感染的病例主要限于那些在Omicron疫情前初次感染新冠病毒的人。”





世卫组织表示，与欧洲和美国其它正在传播的Omicron亚变种相比，BQ.1显示出明显的增长优势，值得密切监测。



更高的再感染风险是一种可能性，需要进一步调查。

“然而，目前没有流行病学数据表明疾病严重程度有所增加，”世卫表示。



当前疫苗对新亚种是否有效？

世卫组织称，包括二价疫苗在内的疫苗对新亚种所能提供的保护可能会减少。不过，预计对严重疾病的保护没有重大影响。





贝内特教授说，重要的是每个人都要接受推荐的加强针，特别是那些50岁以上或有潜在疾病的人士。





她说：“加强针已被证明可以提供一些短期保护，防止被感染。”



全球XBB和BQ.1疫情状况

贝内特教授说，这些变种导致了新病例的激增，但不像以前的疫情那么严重。





她说：“法国在10月初的BQ.1发病率最高，而看起来他们的住院人数已经开始下降，这很令人鼓舞。”





“新加坡的XBB疫情也一样。”



针对新亚种的保护和预防措施

贝内特教授说，当人们的社交活动更多地在户外进行时，出现新疫情的几率会有所下降。





萨顿教授则提醒居民，接种疫苗、佩戴口罩、确保通风、及时检测、生病时呆在家中和使用新冠治疗药物在减少传播和疾病方面非常有效。





“如果你不检测，你就无法获得重要的口服治疗，包括抗病毒药物，”他说。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



