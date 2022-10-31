【观点】澳洲机票价格疯涨的背后，旅游业何去何从？

被关了两年多的澳大利亚人，现在已经铆足了劲，要准备在2022圣诞新年假期“冲出国门，走向世界”。最新数据显示，与2019年大流行之前的同期相比，近期澳大利亚圣诞节假期的国际航班搜索量增加了164%，其中，12月23日的机票搜索量最高，是2019年的两倍多。





但由于航空公司的运能始终没有恢复，加上油价上涨推高了飞行成本，使得最近的机票价格疯涨。根据旅游搜索引擎KAYAK的统计，圣诞期间飞出澳大利亚的国际航班经济舱往返机票价格普遍上涨超过33%，这意味着每张票至少要贵500澳元左右。更夸张的是，12月和明年1月来往澳大利亚和纽约、伦敦、巴黎的远程经济舱票价，单程就高达6000澳元左右，商务舱直接超过1万澳元。





因此，想要在圣诞节出国度假的话，那可能需要准备双倍于2019年的预算，妥妥的奢侈消费了。受出国游火热和国际、国内航班机票大涨带来的利润，澳航（Qantas）最近发布市场报告称预期收入和利润将在2023财年上半年实现显著好转，一度导致股价大涨。





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那么，这是否意味着澳大利亚旅游业要大复苏呢？





客观地讲，澳航的乐观并非只源于澳大利亚市场，全球范围来看，国际旅行在今年确实在快速地恢复。根据联合国世界旅游组织（UNWTO）9月份发布的数据，国际旅游业在今年前7个月出现了强劲反弹，有将近4.74亿的国际游客出行，是去年同期的172%，恢复到2019年水平的57%。尤其是6月和7月增长特别显著，这两个月国际游客到达人数估计超过207万。显然，北半球的初期度假已经在恢复常态。



Credit: SOUTH AUSTRALIAN TOURISM 世界旅游组织因此认为，随着更多旅游目的地放松或解除旅行限制，之前被压制的旅游需求逐步释放，2022年全年预计将保持逐步复苏态势。





其中，欧洲旅游的复苏最为明显，乌克兰战事仅仅影响了芬兰等少数邻近地区的旅游业。在2022年第一季度，欧洲接待的国际游客数量几乎已经是2021年的4倍。前7个月，前往欧洲的国际游客超过3亿，占据全球65%的份额，其中地中海地区恢复最快，已经达到疫情前85%水平。





欧洲旅行复苏最快的主要原因在于：第一，由于欧洲多国在去年年末到今年年初就放松了整体的防控限制，让国际旅行变得较为便利；第二，由于美元大幅升值，欧元兑美元汇率目前已经跌破1比1的价位，这让美国人在欧洲消费直接打了85折，相较大流行前要划算很多，也推高了美国人在欧洲进行国际旅行的需求。





与此同时，同样由于较早放开旅行限制，北美的国际旅行也在快速恢复。数据显示，截至6月，美国一些主要航司的客运量恢复至疫情前约90%，其中国内航班恢复超过90%，国际航班有些也恢复88%左右的水平。国际航空运输协会表示，北美地区的主要航空公司在6月也已经恢复盈利。





但是，不同于欧美市场的是，亚洲国际旅行的整体复苏速度较慢。这主要是由于东亚各国的疫情管控较严，因此开放速度也慢了许多。其中，既是主要游客来源，也是重要旅行目的地的两大国家——中、日两国开放程度缓慢，是让亚太地区国际旅行迟迟无法快速恢复的主要原因。





而在地理上更接近亚洲但在文化和政策上更接近欧美的澳大利亚，其旅游业恢复情况则介于欧美和亚洲之间。事实上，自从澳大利亚在今年年初放松了大部分的出行限制，国内旅游业的复苏就较为明显。最好的证明就是：根据澳大利亚基础设施、运输与地区经济局发布的国内机票指数，10月份折扣最多的机票价格也约为今年年初票价的两倍。





但形成鲜明对比的是，澳大利亚国际航班恢复仍然有限。截至2022年7月的国际航班年度客运量为842.5万人次（2021年同期为120.4万人次），比截至2019年同期仍低大约八成。



Eastern grey kangaroos fight on 'Look At Me Now Headland' at Emerald Beach in northern New South Wales, Source: AAP 对于澳大利亚旅游业而言，更大的问题在于赴澳的国际游客人数恢复仍旧非常缓慢。澳大利亚旅游局的分析显示，目前入境航班的总座位数停留在2019年水平的59%，预计到2023年第二季度才会达到疫情前的76%。2019年入境人数曾经排名第一的中国游客目前无法来到澳大利亚，是限制澳大利亚旅游出口面临的最大问题。





在2019年，有970万国际游客前来澳大利亚旅游，花费约460亿澳元。其中中国游客是第一大客源（141万人次），总共的花费高达124亿澳元，人均消费超过9000澳元，是消费力最强的国际游客群体。澳大利亚旅游局也表示，航空公司提高到足够的运能，旅游企业获得充分的人员配备，需要两年左右的时间。





与此同时，由于中国游客的减少，印度和日本现在逐渐成为澳大利亚主要的国际游客来源地。今年以来，印度飞澳大利亚的空运量大幅增加，澳航开通了一条新的直飞印度南部主要城市的航线。新加坡和澳大利亚之间的运力也是反弹最强劲的航线之一，已经反弹至2019年同期的78%，到2023年3月将升至87%。





因此，从澳大利亚旅游业可以看到，本地旅游业的恢复显然非常迅速，正在逐渐回到疫情前的水平。而在国际旅游上，虽然价格昂贵的机票令不少人望而却步，但依然难以阻止澳大利亚人民两年来第一次可以自由出国旅行的强烈愿望。但是对澳大利亚经济帮助最大的旅游业出口恢复却是最慢的，这主要是由于澳大利亚游客主要来自于东亚和东南亚地区，当地的政策使得中日两国民众的出国游依然较少。





澳大利亚旅游业出口的春天可能还未完全来临，需要更多的亚洲国家放松出行限制，才能看到真正的曙光。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



