过去30年澳洲犯罪率下降入狱率却倍增 背后的驱动因素是什么？

在过去30年里，虽然澳大利亚的犯罪率有所下降，但是总体入狱率翻了一倍，澳大利亚原住民的入狱率则增加超过一倍，原住民儿童的入狱率是非原住民儿童的20倍。





周一，在澳大利亚犯罪学研究所（Australian Institute of Criminology）的年度会议上，联邦议员安德鲁·利（Andrew Leigh）将会发表主旨演讲，他将入狱率的上升归因于更严格的保释法和更长的刑期。





截至今年，澳大利亚的入狱率为每10万名成年人中有202名囚犯，而1985年的这一数字为每10万人中96人。





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尽管谋杀、偷车和抢劫等犯罪案件在减少，但入狱率却增加了一倍有余。





“问题在于我们选择如何应对复杂的社会挑战，”利博士将在演讲中表示。





“更严的治安管理、更严厉的量刑和更严格的保释法似乎是澳大利亚入狱人数不断增长的主要驱动因素。”





澳大利亚原住民的入狱率增加了一倍多，从1990年的1%上升到2022年的2.3%；在西澳州，这一数字甚至更高，为3.5%。





“根据现有数据，澳大利亚原住民的入狱率高于美国的非洲裔美国人的入狱率，”利博士将说。



“第一民族（First Nations）儿童的入狱率是非第一民族儿童的20倍，而且更有可能在未经判决的情况下就被监禁。”





安德鲁·利将会在演讲中表示，入狱率的上升并没有导致犯罪率的下降，这一趋势背后还有其它因素。





他将表示：“促使犯罪率下降的因素包括更好的社区治安、移民、收入的增加、汽油中铅的去除以及新车上强制安装的电子防盗装置。”





“这表明，我们应该可以建立一个犯罪率和入狱率都较低的澳大利亚。”





据联合国网站的报道，联合国儿童基金会与合作伙伴在2020年7月共同发布了一份题为《铅毒真相（The Toxic Truth）》的研究报告，当中指出“铅是一种强力神经毒素，会对儿童的大脑造成不可弥补的损害……儿童时期的铅暴露与精神健康、行为问题，以及暴力和犯罪增加联系紧密”。





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