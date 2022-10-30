维州洪灾地区出现肠胃疾病威胁 政府宣布设立灾后清理基金

遭受洪水破坏的维州社区将能够获得高达1.3亿澳元的资金来清理公共土地；与此同时，肠胃炎爆发给灾后清理的居民带来了又一轮健康威胁。





气候行动部长德安布罗西奥（Lily D'Ambrosio）周日宣布的这笔资金包括4200万澳元用于消除危险或进行即时修复工程，包括修复社区设施。





另有7100万澳元用于大规模维修工程，而当地集水区当局和原住民团体将共享清理资金中的余下1800万澳元。





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州政府表示，规划规则也将被调整，以便企业可以在受影响的地区经营并提供临时住宿。





同时，受洪水影响地区的社区已收到肠胃炎爆发的警告。





VicEmergency 网站上的一份声明警告说：“洪水可能含有污水和其它有毒废物，也可能溢出到您的家中。”





“接触污水会让人生病，所以要对受影响的区域进行清洁和消毒。”





Murray河沿岸城镇的居民上周曾表示，由于积水周围散发出恶臭，他们担心水道已被污染。





当局已提醒受洪水影响地区的任何人，只能将已知的清洁水用于饮用或清洗。





从周日晚上开始，维州南部的大部分地区已经发布了破坏性大风的恶劣天气警告。



该警告从南澳州边境一直延伸到Gippsland，影响到大墨尔本以及Maryborough、Kyneton、Castlemaine、Bacchus Marsh和Ballarat。





气象局警告这些地区的民众，如果可能的话，请避免出行并留在室内。





预计破坏性的北风平均时速可达65公里。





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