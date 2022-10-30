SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月31日）Play12:51SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.77MB)Published 31 October 2022 at 9:24amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 31 October 2022 at 9:24amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS韩国发生致命踩踏事件，一名澳大利亚人死亡；联邦政府正考虑实施针对燃气零售商的强制行为准则；俄罗斯暂停参与黑海粮食协议；Advertisement索马里首都遭爆炸袭击，至少100人丧生。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE中国问题专家Kerry Brown：从中国新一届领导来看2024年是关键一年香港海关破史上最大贩毒案 查获1.8吨运往澳洲的冰毒台湾举行第二十届同性恋骄傲游行分享Latest podcast episodes【空中汽车诊所】过环岛、走坑洼 雨天不当驾驶可能会出现哪些车辆损坏？中国问题专家Kerry Brown：从中国新一届领导来看2024年是关键一年气候变化：联合国报告显示各国减排目标滞后【闲话澳洲】春风得意马蹄疾 拉尼娜天气再来袭