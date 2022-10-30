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SBS早新闻（10月31日）

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Published 31 October 2022 at 9:24am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

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Published 31 October 2022 at 9:24am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS
韩国发生致命踩踏事件，一名澳大利亚人死亡；
联邦政府正考虑实施针对燃气零售商的强制行为准则；
俄罗斯暂停参与黑海粮食协议；
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索马里首都遭爆炸袭击，至少100人丧生。

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