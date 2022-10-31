澳大利亚对禁止核武条约首次投下弃权票

反核运动人士对澳大利亚政府在联合国《禁止核武器条约（TPNW）》上的立场转变表示欢迎。





该联合国决议由新西兰、印度尼西亚、马来西亚和爱尔兰共同提出。澳大利亚是14个本次投弃权票的国家之一，另有43个国家投票反对，124个国家投票赞成该动议。





国际废除核武器运动（ICAN）澳大利亚分部将此举描述为“向前迈出的微小但重要的一步”。





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该组织表示：“ICAN期待阿尔巴尼斯政府作出正式决定，签署和批准TPNW，以符合其选举前的承诺。”





“绝大多数澳大利亚人支持加入该条约，在裁军方面取得进展比以往任何时候都更加紧迫。”





ICAN表示，看到大多数国家在核战争风险问题上团结一致，尤其是“鉴于乌克兰战争”，这令人鼓舞。





本次澳大利亚为禁止致命武器的条约投出弃权票的举措，结束了堪培拉多年来站边美国的举动——而澳大利亚此前还曾希望通过核潜艇来增强其海军实力。



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2017年首次公布草案的《禁止核武器条约》于2021年正式生效。该条约签署国同意不开发、试验、生产、获取、拥有、储存、使用或威胁使用核武器。





但世界上主要的核超级大国，如美国、英国、俄罗斯、中国或印度，都没有签署该禁令。





澳大利亚在堪培拉时间周六上午投出了弃权票，使其在这一争议问题上的立场处于中立状态。





此前，外交部长黄英贤（Penny Wong）批评俄罗斯在8月举行的的一次重大核不扩散会议上阻挠进展。





在对《不扩散核武器条约》这一基石性裁军条约进行了为期四周的审查之后，俄罗斯阻止了在第十届审议大会上就最后文件达成共识。





黄英贤当时表示，俄罗斯“故意阻挠”在核裁军、不扩散和使用原子能方面采取有意义行动的进展。





澳大利亚最近也因加入帮助应对核试验后果的太平洋地区行动，而受到核大国的批评。





新西兰是《禁止核武器条约》的签署国，此前曾力促澳大利亚加入。





共有93个国家签署了该条约，其中68个国家正式批准了该条约。





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