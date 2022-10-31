详解澳洲工作场所拟议新法：关于雇员权利变化您该了解的一切

一项旨在改善工作条件的新法律——包括让雇主更难拒绝更灵活的工作时间的请求——正在引发争议。





就业部长托尼·伯克（Tony Burke）说，10月27日提交给议会的“保障工作、改善薪酬（Secure Jobs, Better Pay）”法案旨在改善雇员的工作条件，特别是在低薪和以女性为主的行业。





这些变化已经引起了雇主团体的批评，他们将这些变化描述为“地震”，并特别担心这将迫使多个雇主违背他们的意愿进行谈判，增加罢工并导致失业率上升。





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悉尼大学的就业专家克里斯·赖特（Chris Wright）副教授说，这些法律的目的是在男性和女性工人之间创造更平等的工作条件。





他说，酒店业雇员及零售业、园艺业等领域的工人将受益匪浅。





他说：“这些行业的工人目前在与雇主进行谈判方面面临重大挑战。”





那么，法律中有哪些内容？以下是一些主要的变化。



Hospitality workers are expected to benefit from new workplace laws. Source: AAP / Bianca De Marchi

薪酬保密

雇主将不能再在合同中加入禁止工人讨论其薪酬的条款。





赖特副教授说，研究表明，薪酬保密对员工没有好处。





“薪酬安排越透明，就越公平，这对工人普遍有利，特别是对女性雇员有利，因为她们的工资可能较低。”





他说，不在企业协议范围内的工人更有可能在合同中加入保密条款，包括许多以女性为主的行业、酒店业和私营部门的办公室工作。



弹性工作安排

根据目前的法律，工人可以要求更灵活的工作条件，包括改变他们的工作时间，但如果这被拒绝，就没有办法提出挑战。





新的法律将允许工人把这个问题提交给公平工作委员会审查。





伯克说，尤其是要同时照顾家庭和承担工作的女性，往往被迫退出就业市场，或从事收入较低或较缺乏保障的工作。





他在议会说：“这在扩大两性薪酬差距方面起了重要作用。”





“我们希望家庭能够更好地获得灵活的工作，以便他们能够更好地分担和管理他们的照顾责任。”



允许更多工人进行集体谈判

这可能是最有争议的变化，将使更多的工人更容易与他们的雇主谈判集体协议，如企业谈判协议。





这将使某一部门的工人，如儿童幼托行业，能够聚集在一起，谈判一项适用于若干雇主的协议。





伯克说：“多雇主谈判（multi-employer bargaining）已经通过法案设置为三种分类，即单一利益（single interest）、多雇主（multi-employer）及低工资（low paid）。”





“问题是它没有发挥作用。”





赖特副教授说，近年来，企业协议的覆盖面有所下降，这对女性影响尤大。



Employment Minister Tony Burke says current workplace laws aren't working. Source: AAP / LUKAS COCH 反对党副领袖苏珊·莱伊（Sussan Ley）说，谈判制度并没有被打破，拟议的立法将取消这种安排中亟需的灵活性。





莱伊女士告诉记者：“这种模式化的全行业谈判将增加罢工行动。”





她说：“这就是，这个政府把劳资关系体系带回到20世纪70年代，而不是以工作场所的生产力为中心，也不是以增加工作岗位以及雇员和雇主的保障为重点。”



打击固定期限合同（fixed-term contracts）

该法案将打击固定期限合同的使用，例如，合同仅持续一年或两年的工人不必不断续约。





雇主将只能为同一个职位使用最多两年或连续两个固定期限合同，以较短者为准。





伯克说：“在所有以固定期限合同聘用的雇员中，有一半以上是女性。”





“而且超过40%的定期雇员已经为他们的雇主工作了两年或更长时间。”



性别平等和性骚扰

该法案还引入了一些旨在实现性别平等和禁止性骚扰的规定。





性别平等将作为《公平工作法》的一个核心目标，这意味着公平工作委员会在做诸如确定最低工资、考虑改变奖励和其他决定时，需要考虑到这一点。





将成立一个新的薪酬平等专家小组及一个护理和社区部门专家小组，以帮助制定适当的薪酬标准，并消除以女性为主的行业将其薪酬标准与同等男性工资进行比较的必要性。





该法案还将在《公平工作法》中引入对性骚扰的明确禁止规定。公平工作委员会也将被允许处理所有的投诉，无论骚扰是发生在过去还是正在进行中，或者两者都有。



The new laws will also prohibit sexual harassment. Source: AAP

为何这些变化会引起如此大的争议？

澳大利亚工商总会（Australian Chamber of Commerce）对这些变化提出了担忧，并表示这将拖累多个雇主违背其意愿进行谈判。





商会首席执行官安德鲁·麦凯勒（Andrew McKellar）说：“企业将被迫采用一刀切的条款和条件，这可能是负担不起的，不适合其工作场所的需要。这不是'选择性加入'。”





他说，没有足够的保障措施来确保具有有限相似性的企业不会被迫一起加入谈判。





还有人担心，保护罢工行动的新规则，特别是扩大的“单一利益”谈判分类，将使一些企业面临全行业的罢工行动。





伯克曾表示，罢工权并不新鲜，但雇主认为，扩大规则以包括共同的地理特征，意味着“单一利益”类别的谈判现在几乎可以覆盖任何行业。此前，这一类别是自愿的，仅限于某些企业，如麦当劳的加盟商。



Andrew McKellar (second from right) at a press conference on Friday to express concerns about the new workplace laws. Also in attendance (from left to right) were: Minerals Council of Australia chief executive Tania Constable, Business Council of Australia chief executive Jennifer Westacott and Australian Industry Group Chief Executive Innes Willox. Source: AAP / Mick Tsikas 澳大利亚工业集团（Australian Industry Group）的首席执行官英尼斯·威洛克斯（Innes Willox）说，政府的变化有可能使澳大利亚走上一条罢工增多、工作减少、决策集中和企业内部信任降低的道路。





威洛克斯在一份声明中说：“明确地说，这些建议没有得到审慎或重要的雇主支持。”





“这对生产力或增长毫无帮助。它只会威胁到我们几十年来的国家繁荣，而这些繁荣是以支持我们的小型和大型企业的谈判为基础的。”





伯克表示，政府愿意考虑一些企业的担忧。





他告诉ABC的News Breakfast节目：“我们想确保，例如，如果你有一个个别的工作场所，雇主不想成为多雇主协议的一部分，而工人也不想成为协议的一部分，则他们将不会以某种方式被囊括其中。”





“但我们不会改变的是我们需要提高工资的概念。我们知道，要使工资上涨，我们需要重新进行谈判和达成协议。”



澳大利亚工会理事会（ACTU）怎么说？

澳大利亚工会理事会对拟议新法表示欢迎，并表示该法案代表了澳大利亚谈判制度现代化的重要步骤，以帮助人们获得他们应得的加薪。





但它担心，限制获得新的谈判选择，包括把许多工人拒之门外，可能会限制其有效性。它还认为需要做更多的工作来阻止工资盗窃行为。



工会理事会秘书长萨利·麦克马努斯（Sally McManus）说：“可以预见的是，那些十年来一直能够保持低工资的雇主正在反对变革。”





“除非工人有一个现代的集体谈判制度，使他们有能力赢得公平的加薪，否则工资危机将无法解决。”



保护措施的潜在好处

赖特副教授说，国际研究和证据表明，这些政策将对企业和经济有好处。





他说，目前技能短缺之所以成为一个问题，其中一个原因是工人正在离开他们的工作岗位。





他说：“有了一套强有力的保护措施，将迫使雇主更安全地雇用员工，给他们更好的报酬，而这些都是我们知道的，将导致员工在这些工作中呆得更久。”





这也将导致生产力的提高，因为长期工作的员工更了解企业的运作方式，而雇主也不必花费时间和金钱来雇用和培训新员工。





“有保障和报酬较高的工人更有可能反过来对企业产生投资效益。”





- 与AAP联合报道。





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