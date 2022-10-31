NAPLAN结果显示：澳洲学生尽管经历疫情但基本保持识字和算术水平

NAPLAN的最新结果表明，澳大利亚学生在经过两年的COVID-19疫情之后，并没有出现原先担心的识字和计算能力急剧下降的迹象。





但是，男孩和女孩之间的差距，以及原住民和非原住民之间的差距仍然存在。





五年级的计算能力和九年级的拼写能力都有下降。前者是自2008年以来缓慢上升趋势后的一个下滑，而后者则是自NAPLAN开始以来多年上升后的一个逆转。





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澳大利亚课程、评估和报告局首席执行官卡瓦略（David de Carvalho）说，总体而言，长期趋势是积极的。





在全国范围内，五年级、七年级和九年级的写作成绩呈上升趋势，四年级、五年级和七年级的拼写亦如此。





九年级男生的阅读成绩低于全国最低标准的人数有所上升，有13.5%的人没有达到基准，而2008年只有8.5%。



NAPLAN National Trends 2022. Source: Supplied / NAPLAN 在达到全国最低标准的男孩和女孩的数量上存在长期差距。





女生的成绩普遍优于男生，到九年级时，阅读和写作方面的差距已扩大到10%。





男生在算数方面的表现优于女生，虽然两者之间的微小差距正在缩小，但已经趋于稳定。





原住民与非原住民学生在阅读、写作和算术方面的差距在10%至25%之间。





随着年龄的增长，能达到最低标准的原住民和托雷斯海峡岛民学生越来越少。





但是卡瓦略希望七年级原住民学生的语法和标点成绩的跃升预示着一种上升的趋势。





三年级和五年级的原住民学生在写作方面显示出稳定的进步，而九年级的学生在计算方面显示出稳定的上升趋势。





来自非英语背景的学生达到最低标准的人数仍然与主要语言为英语的学生接近。





在阅读和写作方面，一些来自非英语背景的学生的表现甚至超过了平均水平。





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