阿盟峰会即将召开 多国政要缺席

疫情爆发以来的首次阿盟峰会即将在阿尔及利亚举行。

Arab League Secretary, General Ahmed Aboul Gheit and

Arab League foreign ministers emergency meeting to discuss the potential Arab response, at the Arab League headquarters in Cairo, Egypt Source: AAP, EPA / EPA/MOHAMED HOSSAM/AAP

阿拉伯领导人表示，今年峰会将重点关注影响区域的粮食和能源危机。

乌克兰战争给阿拉伯世界的大部分地区带来了灾难性的后果，使埃及、黎巴嫩和突尼斯为进口足够小麦和燃料以满足其人口需求而挣扎，而欧洲正在紧盯阿尔及利亚作为石油和天然气的主要供应国。

几十年来最严重的旱灾深化了危机。灾害影响了阿盟较新成员之一——索马里的大片土地，使该国一些地区处于饥荒边缘。

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由22个国家组成的阿拉伯联盟上次举行首脑会议是在2019年，即新冠病毒大流行爆发之前。

据半岛电视台报道，疫情爆发以来的首次阿盟峰会即将在阿尔及利亚举行，但该组织成员国之前仍在支持巴勒斯坦事业、伊朗和土耳其的区域存在、对叙利亚总统巴沙尔·阿萨德 （Bashar al-Assad）的态度等问题上存在分歧。此外，阿尔及利亚和摩洛哥之间的冲突继续恶化。

沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼 （Mohammed bin Salman）、阿拉伯联合酋长国领导人穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬（Mohammed bin Zayed）和摩洛哥国王穆罕默德六世 （Mohammed VI）确认，不会参加此次阿盟会议。

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Published 2 November 2022 at 9:29am
Source: SBS