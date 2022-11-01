阿盟峰会即将召开 多国政要缺席

阿拉伯领导人表示，今年峰会将重点关注影响区域的粮食和能源危机。





乌克兰战争给阿拉伯世界的大部分地区带来了灾难性的后果，使埃及、黎巴嫩和突尼斯为进口足够小麦和燃料以满足其人口需求而挣扎，而欧洲正在紧盯阿尔及利亚作为石油和天然气的主要供应国。





几十年来最严重的旱灾深化了危机。灾害影响了阿盟较新成员之一——索马里的大片土地，使该国一些地区处于饥荒边缘。





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由22个国家组成的阿拉伯联盟上次举行首脑会议是在2019年，即新冠病毒大流行爆发之前。





据半岛电视台报道，疫情爆发以来的首次阿盟峰会即将在阿尔及利亚举行，但该组织成员国之前仍在支持巴勒斯坦事业、伊朗和土耳其的区域存在、对叙利亚总统巴沙尔·阿萨德 （Bashar al-Assad）的态度等问题上存在分歧。此外，阿尔及利亚和摩洛哥之间的冲突继续恶化。





沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼 （Mohammed bin Salman）、阿拉伯联合酋长国领导人穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬（Mohammed bin Zayed）和摩洛哥国王穆罕默德六世 （Mohammed VI）确认，不会参加此次阿盟会议。





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