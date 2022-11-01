【观点】媒体舆论、政府意见与利润：资本最听谁的话？

最近，围绕德国大公司到中国投资，以及德国政府批准售卖汉堡港两件事情，总理肖尔茨与政界及媒体发生分裂，企业界与政界、媒体意见不一。目前，因俄乌战争以来的能源危机而焦头烂额的德国总理，甚至连美国的号令也不再服从，今年9月美国政府通过《2022芯片与科学法案》，加强美国芯片出口中国的管制，但德国反其道而行之，德国《商报》（Handelsblatt）说，德国经济部正在审查将埃尔默斯（Elmos）的芯片工厂出售给其竞争对手Silex事宜，并说预计未来几周获得批准。据路透社介绍，Silex是中国赛微电子集团的瑞典子公司。
德国政商媒体对中国态度的双重分裂
从俄乌战争开打以来，由于中国不表态支持西方反对俄罗斯，对中国究竟应该继续友好还是疏远、脱钩就成了德国媒体的一个重要话题，各种评论不绝于媒体，极盛时期“脱钩论”占了上风，认为脱钩不现实的企业家言论成为舆论痛诋的标靶，这一情况直到6月才有所缓解，朝野增鲜默认与中国立刻脱钩不现实，但政府与几家商业巨头承诺将此作为长期目标与努力方向。但最近德国总理肖尔茨批准中资公司中远集团入股汉堡港，再度引发德国舆论热议。柏林《世界报》以《肖尔茨正成为安全隐患》为题，刊发评论指出，"中远集团已经在鹿特丹、安特卫普、泽布吕赫、毕尔巴鄂、瓦伦西亚、瓦多、比雷埃夫斯、伊斯坦布尔等欧洲港口以及苏伊士运河的集装箱码头入股。该公司还计划入股杜伊斯堡港。汉堡港则不仅仅是进入德国的大门，还是通往相对封闭的波罗的海的枢纽。董事会里坐着中共干部的中远集团，凭借汉堡港就能完成对欧洲海岸线的包围圈"，"谁要是以为，中国只是在追求纯粹商业利益，就不仅仅是过于天真。……中国大肆收购欧洲港口，是为了离间欧美关系。”《汉堡晨邮报》认为，不再仅关注经济增长、而是着眼于降低长期对华依赖，也是德国“时代转折”应有之义。
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在舆论压力下，德国联邦政府批准中资入股汉堡港妥协方案：收购股份的比例从原定的35%降低到24.9%，中远集团因此将不获得董事会否决权，无法影响汉堡港战略决策。这一改变令中远收购兴趣大减。
德企增加对华投资并非秘密
中远集团入股汉堡港引起关注，只因这个案例涉及盟友关系与经济安全。事实上，德国企业早就在媒体批评声中加大对华投资。9月份，投资研究机构荣鼎咨询（Rhodium Group）发布的最新报告显示，欧洲在中国的投资越来越集中，少数已经在华投资的大型企业尤其是德国企业加大了在华投资力度。根据该报告，德国三大汽车制造商——大众（VOWG_p.DE）、宝马（BMWG.DE）和戴姆勒（MBGn.DE），以及化工集团巴斯夫（BASF . de），占了2018年至2021年欧洲对华投资的三分之一。
路透这条消息发表几天后，中国欧盟商会于9月21日发布《欧盟企业在华建议书2022/2023》，希望欧盟继续积极主动与中国互动，并反对经济脱钩。此前，中国商务部公布了一系列各国投资数据，从来源地看，韩国、德国、日本、英国实际对华投资同比分别增长58.9%、30.3%、26.8%和17.2%（含通过自由港投资数据）。据德国《商报》9月21日报道，根据德国中央银行数据，今年上半年德国对中国市场的直接投资达101亿欧元，而去年同期为62亿欧元。这一数字也创造了德国投资中国的历史新高。在对德国中央银行数据的进一步分析后发现，德国企业在2022年上半年进行的投资中，有一半以上是德国企业中国子公司利润的再投资。
早在今年7月底，中国日本商会发布的第13版《中国经济与日本企业2022年白皮书》，其中提到，在华日资企业2021年度的业绩有明显恢复，不仅超出疫情爆发前的水平，还达到历史最高水平。约五成企业将在华累计收益中的“绝大部分”或“一半左右”用作投资本金，用于增强在中国境内的生产和销售等能力。
中国英国商会的调查显示，英国企业每5年进入中国市场的数量基本接近。这表明英国企业在中国市场一直有稳定的经营、业绩和源源不断的机会。其中，在IT和电信行业，有75%的英国企业将中国列为第一首选市场，在教育行业，有80%的企业将中国列为前三大首选市场，医疗保健企业（69%）、零售和消费品企业（68%），以及酒店和旅游观光企业（68%）同样将中国市场列入前三大首选市场。
西方政界、媒体与资本对华态度严重分裂
西方资本偏好在中国投资，这不奇怪。值得探究的是西方在华投资增加的同时，西方各国对中国的看法正在迅速变坏。今年6月29日，美国皮尤研究中心发布对19国民众进行的最新民调显示，平均68%的受访民众对中国持负面看法，而这些负面看法主要与中国的人权政策有关。该报告作者之一西尔弗在接受VOA采访时说，这种情况在他们过去发布的三次民调都是如此，而且“很少有地方对中国的看法变得积极”。
美国、德国与日本民众对华观感变差，这与媒体报道有关。比如中国，习近平结束邓小平时期的集体领导、“团灭“团派都是发生于 2017年中共十七大开始之前，见本人近作
这么重要的变化，为何那时未获西方媒体关注？皆因那时，西方各国出于反川普的需要，著名媒体相继发表文章，力促中国力扛全球化大旗，最著名的就是《纽约时报》在2017年1月18日（川普宣誓就职前夕）发表的那篇。
英国《金融时报》从2016年美国大选落幕之后，就开始发表各种文章，呼唤或证明“中国将引领全球化“。中国政治究竟发生了什么，他们其实并不关心。直到2020年，从西方左派心仪的美国左派政党民主党上台之后，加上covid-19疫情从中国开始流行，中国在西方世界的风评快速恶化，各种质疑中国政治倒退、人权恶化的报道频繁出现，今年俄乌战争开始后，中国拒绝站在西方阵营，因而视中国为仅次于俄罗斯的敌人，于是，西方媒体突然发现：二十大成了中国政治倒退的标记。10月24日 ，《华尔街日报 》中文版发表一篇署名为Chun Han Wong的文章《中国自由派旗手胡春华落选政治局委员会》，不仅为胡春华戴上一顶子虚乌有的“中国自由派旗手”的桂冠，还将胡春华仕途蹉跌的时间后推了六年整。
这样严重脱离中国政治实际的媒体舆论，自然影响不了本国的资本。在媒体舆论、政府意见与利润导向三者之间，资本最听利润的话，哪里有利哪安家。
作者：何清涟，中国经济学者，现居美国。
以上为作者观点，不代表本台立场。
《柏林计划批准中国收购德国芯片厂》， 法国国际广播电台， 27/10/2022（）
《德语媒体：短期牺牲经济 长期独立自主》，德国之声，22.10.2022（）
《是否完成汉堡港收购？中远:“无法保证”》，德国之声，2022年 10月27日（）
European investment in China concentrates more on handful of large firms -report Reuters（
https://www.reuters.com/markets/europe/european-investment-china concentrates-more-handful-large-firms-report-2022-09-14/）
《2022年1-8月全国吸收外资8927.4亿元人民币，同比增长16.4%》，中国商务部网， 2022年9月19日（ ）
《中国経済と日本企業 2022年白書》（
http://www.cjcci.org/cj_pdf/2022bs/%E7%99%BD%E6%9B%B8%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E7%99%BA%E8%A1%A8%E7%94%A8%E8%B3%87%E6%96%99%E4%B8%AD%E6%96%87.pdf）
中国英国商会《在华英国企业：商业信心调查报告2021–2022年度》（
https://www.britishchamber.cn/wp-content/uploads/2021/12/British-Business-in-China-Sentiment-Survey-2021-2022_Chinese.pdf）
《皮尤民调：人权问题太糟糕 国际对中国负面看法仍处历史最高》，VOA，2022年6月30日 （
https://www.voachinese.com/a/pew-survey-shows-negative-views-on-china-at-historic-high-20220629/6638485.html）
何清涟，《集体领导终结、团派被灭发生于何时？》，自由亚洲电台，2022年10月27日（ ）
PETER S. GOODMAN，《川普时代，习近平扛起“经济全球化”大旗》，《纽约时报》2017年1月18日（）