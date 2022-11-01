【观点】媒体舆论、政府意见与利润：资本最听谁的话？

德国政商媒体对中国态度的双重分裂





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德企增加对华投资并非秘密





西方政界、媒体与资本对华态度严重分裂





英国《金融时报》从2016年美国大选落幕之后，就开始发表各种文章，呼唤或证明“中国将引领全球化“。中国政治究竟发生了什么，他们其实并不关心。直到2020年，从西方左派心仪的美国左派政党民主党上台之后，加上covid-19疫情从中国开始流行，中国在西方世界的风评快速恶化，各种质疑中国政治倒退、人权恶化的报道频繁出现，今年俄乌战争开始后，中国拒绝站在西方阵营，因而视中国为仅次于俄罗斯的敌人，于是，西方媒体突然发现：二十大成了中国政治倒退的标记。10月24日 ，《华尔街日报 》中文版发表一篇署名为Chun Han Wong的文章《中国自由派旗手胡春华落选政治局委员会》，不仅为胡春华戴上一顶子虚乌有的“中国自由派旗手”的桂冠，还将胡春华仕途蹉跌的时间后推了六年整。





这样严重脱离中国政治实际的媒体舆论，自然影响不了本国的资本。在媒体舆论、政府意见与利润导向三者之间，资本最听利润的话，哪里有利哪安家。





作者：何清涟，中国经济学者，现居美国。





以上为作者观点，不代表本台立场。





[4] European investment in China concentrates more on handful of large firms -report Reuters（ https://www.reuters.com/markets/europe/european-investment-china concentrates-more-handful-large-firms-report-2022-09-14/ ）



