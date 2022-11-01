RBA七度加息 澳洲房价已连续第六个月下跌

这是自5月0.10%的历史最低点以来的第七次加息。





储备银行行长菲利浦·洛伊（Philip Lowe）周二表示，需要进一步加息以降低通胀，上周公布的数据显示，9月季度的物价上涨速度是32年来的最快速度。





储行预计将在12月再次加息0.25个百分点，届时预计通胀率将开始见顶。





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洛伊博士在一份声明中说：“未来加息的规模和时间将继续由即将到来的数据和董事会对通货膨胀和劳动力市场前景的评估决定。”





“董事会仍然坚定地决心使通胀率回到目标水平，并将采取必要的措施来实现这一目标。”



周二这一举措创下了储备银行连续加息次数最多的新纪录，并将进一步挤压那些支付着浮动贷款利率抵押贷款的业主。





房产分析机构CoreLogic表示，如果官方利率上升到3.1%，这意味着新贷款人的平均浮动自用抵押贷款利率约为5.21%，现有客户为5.69%。





储备银行此前发布的最新金融稳定性报告（Financial Stability Review）中称，其快速加息可能会使一些业主因无法偿还抵押贷款而被迫出售房屋，而首次置业者和那些固定利率抵押贷款人属于风险人群。





与此同时，不断上涨的现金利率令借贷成本更为昂贵，澳大利亚的房地产价格已经连续第六个月下跌。





CoreLogic表示，10月全澳房价比上个月进一步下降了1.2%，现在的房屋中位价为721018澳元。





自五月以来，全澳每个首府城市的房价都有所下降，而且几乎每个偏远地区也是如此。





在所有首府城市中，布里斯班在10月出现了最大的月度跌幅，为2%，而悉尼和墨尔本的跌幅继续放缓，分别为1.3%和0.8%，原因是房东们在市场行情下跌的情况下选择惜售。





而澳大利亚的偏远地区房价走向也各不相同，新州和维州偏远地区的跌幅最大，分别为1.7%和1.4%，而南澳偏远地区的房价略有上升，上涨0.1%。





独立屋价格下降的速度继续快于公寓价格下降的速度。





按年度计算，10月全国房价下降0.9%，但悉尼（下跌8.6%）和墨尔本（下跌5.6%）等拥有最昂贵房地产的城市的房价下降幅度远大于其他地方。





CoreLogic的研究主管欧文（Eliza Owen）说，现在说房价最糟糕的下跌周期已经结束还为时过早，因为利率还在上升，而年通胀率则达到了7.3%。





CoreLogic表示，在利率达到上限之前，房价可能会继续下跌。





金融市场对现金利率峰值的预计约为4%，而大银行预测官方现金利率最高为3.85%。



