一印尼男子未申报携带大量肉制品进入澳洲被取消签证

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一名印度尼西亚男子因试图将6公斤鸭子和肉制品走私进入澳大利亚被抓获，农民们呼吁加大对违反生物安全的惩罚力度。

这名旅客的签证被取消，因为他没有在行李中申报3.1公斤的鸭子、1.4公斤的仁当牛肉、超过500克的冷冻牛肉以及近900克的鸡肉。

上个月，联邦政府出台了更严厉的处罚措施，禁止人们从面临高度传染性口蹄疫的国家携带肉类进入澳大利亚。
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Published 2 November 2022 at 7:03am, updated 2 hours ago at 7:13am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
Source: SBS