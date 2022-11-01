一印尼男子未申报携带大量肉制品进入澳洲被取消签证

一名印度尼西亚男子因试图将6公斤鸭子和肉制品走私进入澳大利亚被抓获，农民们呼吁加大对违反生物安全的惩罚力度。





这名旅客的签证被取消，因为他没有在行李中申报3.1公斤的鸭子、1.4公斤的仁当牛肉、超过500克的冷冻牛肉以及近900克的鸡肉。





上个月，联邦政府出台了更严厉的处罚措施，禁止人们从面临高度传染性口蹄疫的国家携带肉类进入澳大利亚。

