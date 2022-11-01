澳联储持续加息会带来哪些影响？

魏睿昊表示，本次澳联储加息25个基点是在意料之中的事。





“应该说是完全不出意料，从目前情况来看，澳大利亚的通胀还是比较的高，刚刚公布的最新通胀率达到了7.3%，所以RBA继续加息是一个非常正常的操作。”





一定的通胀可以刺激经济，然而通货膨胀率过高则会对经济和人们的生活带来很大负面影响。





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“如果用RBA通胀水平目标来看，它的核心工作目标是把澳大利亚的通胀水平控制在2%-3%之间，7.3%的通胀水平是澳大利亚在30年以来没有发生过的，这个通胀水平是非常非常高的。”



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“这种通胀意味着所有人的家庭支出成本不断上升，整个金融市场稳定性受到影响，一个健康的通胀，也就是2%-3%的通胀率。”





魏睿昊预测，未来澳联储可能还会有2-3次的加息。





“如果到明年初通胀没有任何缓和的迹象，那么可能会引起更大的恐慌，澳联储可能会有更多加息举措，我个人认为在未来起码还有2到3次的加息，当然这一切取决于通胀，取决于劳动力市场和工资增长的速度。”





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