SBS 普通话电台

澳联储持续加息会带来哪些影响？

SBS 普通话电台

魏睿昊

魏睿昊 Credit: 魏睿昊

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 1 November 2022 at 6:37pm, updated 44 minutes ago at 7:35pm
By Li Hua
Source: SBS

11月1日，澳大利亚储备银行（RBA）宣布将官方利率再提高25个基点，使官方利率达到2.85%，连续的加息给澳大利亚经济会带来什么影响，又会给澳大利亚人生活带来什么影响？博满澳财首席投资官魏睿昊给我们做了个分析。

Published 1 November 2022 at 6:37pm, updated 44 minutes ago at 7:35pm
By Li Hua
Source: SBS
魏睿昊表示，本次澳联储加息25个基点是在意料之中的事。

“应该说是完全不出意料，从目前情况来看，澳大利亚的通胀还是比较的高，刚刚公布的最新通胀率达到了7.3%，所以RBA继续加息是一个非常正常的操作。”

一定的通胀可以刺激经济，然而通货膨胀率过高则会对经济和人们的生活带来很大负面影响。

Advertisement
“如果用RBA通胀水平目标来看，它的核心工作目标是把澳大利亚的通胀水平控制在2%-3%之间，7.3%的通胀水平是澳大利亚在30年以来没有发生过的，这个通胀水平是非常非常高的。”
READ MORE

RBA七度加息 澳洲房价已连续第六个月下跌


“这种通胀意味着所有人的家庭支出成本不断上升，整个金融市场稳定性受到影响，一个健康的通胀，也就是2%-3%的通胀率。”

魏睿昊预测，未来澳联储可能还会有2-3次的加息。

“如果到明年初通胀没有任何缓和的迹象，那么可能会引起更大的恐慌，澳联储可能会有更多加息举措，我个人认为在未来起码还有2到3次的加息，当然这一切取决于通胀，取决于劳动力市场和工资增长的速度。”

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在 
Facebook
和 
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

【观点】媒体舆论、政府意见与利润：资本最听谁的话？

RBA七度加息 澳洲房价已连续第六个月下跌

分享

Latest podcast episodes

SBS中文疫苗快报

【疫苗快报】TGA临时批准辉瑞二价疫苗用于成年人加强针

Shanghai Disneyland Reopens To The Public

“又冷又饿”：中国疫情防控导致游客滞留上海迪士尼乐园

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2022年11月1日）

政府被指对“机器人追债”计划“漠不关心”