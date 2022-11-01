“又冷又饿”：中国疫情防控导致游客滞留上海迪士尼乐园

迪士尼乐园被称作“地球上最快乐的地方”。





但是，它已经被关闭，在获得COVID-19阴性测试结果之前，没有人能从这里离开。





这是位于上海的迪士尼乐园。它坐落于中国，一个严格坚持“病毒清零”政策的国家。





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10月31日，游客们在万圣节期间被困在公园里。上海迪士尼度假区在其网站上表示，以“疫情防控”为由，作出这一决定。





“根据疫情防控要求，上海迪士尼度假区（包括上海迪士尼乐园、迪士尼小镇和星愿公园）将于2022年10月31日（周一）起暂时关闭，即刻生效。恢复运营时间一旦明确，我们将及时告知。对于在此期间受到影响的各位游客，我们深表歉意！度假区制订了相关票务的退改细则，请大家知悉。再次感谢您的理解和配合。”





Credit: 上海迪士尼度假区官方网站



周六，上海出现了10例本地传播新冠病例。





在社交媒体上发布的视频显示，公告发布后，游客们急忙向出口走去，却发现大门已经关闭。





游乐设施仍在运行，并对园区内的游客开放。但在获得阴性检测结果之前，任何人都不能离开。





任何曾在周四之后进入过园区的人，都必须连续三天进行病毒测试。





比如38岁的游客Li Ming，他已获知将获得门票退款。





“心情肯定焦急啊，反正票退了，今天门票给退了。”





当迪士尼乐园关闭时，Marvis He也在那里。





有点失望，因为我们今天在里面等了其实时间已经蛮久了。我们特意从深圳飞来，为了万圣节，因为它有限定的烟花。然后今天花车也没有，烟花也没有，巡游也没有，就什么都没看到，在里面等到快10点才出来，又冷又饿。





去年11月，在一名游客新冠检测呈阳性后，3万多人曾经被困在上海迪士尼乐园内。





在备受争议的新冠病毒清零政策下，中国有数百万人被封锁。





不断上升的病例数量和多次爆发的疫情促使中国当局收紧管制和封锁措施。





清零政策的影响已经开始深入社会的其他领域——在截止六月底的三个月里，中国的国内生产总值（GDP）环比下降了2.6%。





由于持续的限制措施，在中国的一家主要企业——世界上最大的工厂之一——其下个月的苹果手机产量或将下降30%。





10月31日发布的新数据显示，受全球需求疲软和严格的新冠限制措施的影响，中国的工业活动在10月出现意外萎缩。





凯投宏观 （Capital Economics）的经济学家Zichun Huang在一份研究报告中表示，中国的经济前景预测很黯淡。





“随着清零政策的继续，我们认为，进入2023年，经济将继续挣扎。”





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