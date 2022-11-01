SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月2日）Play13:03SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.95MB)Published 2 November 2022 at 9:40amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 2 November 2022 at 9:40amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS澳储行提高现金利率，警告会有更多加息；澳大利亚与泰国签署战略伙伴关系备忘录；韩国为踩踏事件遇难者进行为期一周的哀悼；Advertisement以色列选民四年内参加第五次选举投票。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE一印尼男子未申报携带大量肉制品进入澳洲被取消签证澳联储持续加息会带来哪些影响？【观点】媒体舆论、政府意见与利润：资本最听谁的话？“又冷又饿”：中国疫情防控导致游客滞留上海迪士尼乐园分享Latest podcast episodes【正在行动】转贷、调整购物方式 您有哪些缓解高生活成本压力的方法？【正在行动】转贷、调整购物方式 您有哪些缓解高生活成本压力的方法？澳联储持续加息会带来哪些影响？【疫苗快报】TGA临时批准辉瑞二价疫苗用于成年人加强针