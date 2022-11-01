SBS早新闻（11月2日）

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Published 2 November 2022 at 9:40am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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Published 2 November 2022 at 9:40am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
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澳储行提高现金利率，警告会有更多加息；
澳大利亚与泰国签署战略伙伴关系备忘录；
韩国为踩踏事件遇难者进行为期一周的哀悼；
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