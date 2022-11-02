工作时间减少薪酬不变 澳大利亚准备好推行四天工作制了吗?

要点 联合利华澳大利亚和新西兰公司（Unilever ANZ）将在员工中试行每周四天工作制，此前已成功在新西兰进行了为期18个月的试验

员工在减少工作时间的同时仍将获得全额工资，公司仍希望能实现其经营目标

四天工作制的倡导者表示，减少工作时间可以提高工作效率和幸福感

在新冠大流行期间，澳大利亚各地许多企业和员工都不得不相应改变工作方式和运营模式。





虽然现在生活的许多方面已恢复正常，但混合式工作安排在许多行业已变得普遍，员工经常在家工作。





一些企业则更进一步，对全职员工的工作时间进行弹性调整。





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周三，消费品集团联合利华澳大利亚和新西兰公司宣布，继在新西兰成功试行18个月的每周四天工作制后，将在澳大利亚的员工中继续试行。





那么四天工作制究竟如何运作？它是否应该更加普及？澳大利亚是否已经为此做好了准备?



四天工作制如何运作?

四天工作制的概念是指在不减少产出或员工薪酬的情况下减少工作时间。





在联合利华澳大利亚的试点当中，员工将能够选择他们不工作的那一天，或将减少的工作时间分散到一周当中。





联合利华澳新公司首席执行官斯巴索特（Nicky Sparshott）告诉澳联社（AAP）：“我们只要求我们的团队成员找出隐藏在任何业务中、拖累我们的20%的产能。”





“这是关于移除没有附加值的成本、项目或流程，并以不同的方式思考我们参加哪些会议或如何更好地沟通和协作。”





员工们还可以将这四天工作时间分配在家里和办公室。



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有何好处？

根据非营利性组织“全球四天工作制（4 Day Week Global）”的研究，减少员工的工作时间可以提高工作效率，对个人和企业都有好处。





联合利华在新西兰为期18个月的试点显示，该团队在实现包括收入增长在内的商业目标方面取得强劲的成绩，并能够按时和高标准地完成工作。





员工旷工率和压力分别下降了34%和33%，而工作中的“力量和活力”感增加了15%。





工作和生活之间的冲突下降了67%。



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其它国家情况怎样？

除了澳大利亚和新西兰，还有其它一些国家同样在考虑实施四天工作制。





今年早些时候，比利时出台了新法律，允许全职员工要求在4天内每天工作10小时，以此获得每周额外一天的休息时间。





冰岛、美国、加拿大和日本等国家的企业也进行了试验。





今年10月，英国一位国会议员提交了一项法案，提出将每周最长工作时间从48小时减至32小时。





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