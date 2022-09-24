正在试行四天工作制的澳洲雇主：“我的员工从未如此快乐过”

在19世纪50年代的“淘金热”时期，墨尔本一群劳累过度的石匠放下他们的工具，要求每天工作8小时。





这是一系列胜利中的第一次抗议，使得澳大利亚在20世纪初拥有世界上最进步的劳动环境之一。





但在过去的172年里，全国员工的全职工作条件几乎没有什么改进，维州科技公司Our Community的创始人丹尼斯·莫里亚蒂（Denis Moriarty）说。





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“我认为雇主规定员工的工作时间实际上正在扼杀生命——这对员工的健康不利，对雇主的业务不利，对经济也不利，”他说。



雇主：四天工作制提高了生产力

莫里亚蒂的公司目前正在进行为期六个月的四天工作周试点研究，该研究由非营利性组织“4 Day Week Global”负责。





这项试验涉及澳大利亚、新西兰和太平洋地区从金融到时尚等行业的20家机构，为员工提供了减少工作时间而不损失工资的机会。它与在爱尔兰、美国、加拿大、西班牙和英国进行的类似试点计划同时进行。





莫里亚蒂说，到目前为止，该试验在他公司的75名员工中取得了“令人难以置信的成功”。





“我觉得我的员工从未如此快乐过，”他说。





“他们与伴侣和孩子一起做更多的事情，他们正在从事他们从未想过会做的爱好。而且，四天内的生产力比工作五天的生产力还要好。”



Denis Moriarty is the founder and group managing director of Our Community. Credit: Supplied

四天工作制“让员工享受工作”

作为试验的一部分，员工只需在四天内完成每周30至32小时的工作，工资不变。公司还提供弹性工作安排的机会，包括让员工在某些日子居家工作。





新南威尔士大学商学院管理学院教授卡琳·桑德斯（Karin Sanders）说，由于全球许多公司在COVID-19大流行之后都接受了远程工作，因此那些无法做到的公司应该考虑为其员工采用每周四天的工作制。





“对于一些行业和职业，比如一线工作者，包括医院的护士和教师，职业倦怠率很高，”她说。





“所以四天工作制确实是一个让人们更健康、更享受工作的好方法。”



为何澳洲对四天工作制的接受程度这么慢？

桑德斯教授说，尽管有证据表明包括斯堪的纳维亚国家和英国在内的诸多地区已开始出现向四天工作制转变的趋势，但许多澳大利亚机构不愿意挑战现状。





她说：“这在澳大利亚真的不常见......澳洲文化更注重业绩，而不是关注人们的福祉。”





虽然她不指望四天工作制在不久的将来会被澳大利亚雇主广泛接受，但桑德斯教授说，进一步的试验和研究将有助于说服各机构相信其好处。





“许多人目前工作五天却没有达到100%的生产力，因为人们生病、疲倦、犯错，这一切都降低了他们的生产力和工作表现。”





“为了改善这一点，你需要支付同样的工资同时多给他们一天假期。”



Health worker burnout has surged since the Covid-19 pandemic, experts say. Source: AAP

英国研究显示生产力没有损失

在英国的四天工作周试点项目进行到一半的时候，4 Day Week Global组织收集的早期研究显示，员工和雇主普遍反馈了积极的体验。





在参与试验的70家机构中，88%的人表示四天工作制对他们的业务来说“运作良好”，86%的人表示他们“可能”或“极有可能”考虑在11月底试验结束后继续实行四天工作制。





41家公司中，除了两家公司外，其他公司都说生产力保持不变或有所提高。值得注意的是，有六家公司说生产力有明显的提高。





此外，46%的受访者表示他们企业的生产力“保持在相同水平”。一些人看到了进一步的好处，34%的人报告说生产力“略有提高”，15%的人表示“显著提高”。





4 Day Week Global全球首席执行官乔·奥康纳（Joe O’Connor）说，英国试点中的组织“正在通过将为期四天的工作周付诸实践，为未来的工作奠定基础”。





“我们了解到，对于许多人来说，这是一个相当平稳的过渡，而对于一些人来说，存在一些可以理解的障碍——特别是在那些有相对固定或不灵活的方式、制度或文化的企业中，这些方式、制度或文化可以追溯到上个世纪。”





“但许多企业的人员和团队都具有更大的灵活性和敏捷性。”





奥康纳表示，调查结果将用于为更多企业提供试验、适应和受益于每周四天工作制的过程提供信息。





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