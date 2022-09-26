新州多地受洪水影响： 两城镇公路被切断 五岁男童不幸丧生

在洪灾当中，新州紧急服务部门（SES）使用飞机向受灾社区的居民运送水、药品、食品和其它物资。





随着新州洪水紧急情况持续，新州两个城镇可能会因此和外界失去联系几天。





新州北部的沃伦镇（Warren）和维瓦镇（Wee Waa）的公路被切断，这种情况预计还将持续数天。





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从周六早上6点到周日早上6点，新州紧急服务部门工作人员已进行6次救援，接听了112个求助电话。





截至周日上午，甘内达（Gunnedah）镇继续受到严重洪灾的影响，不过洪水正在慢慢消退。





周六，纳莫伊河（Namoi River）的重度洪水水位达到了8.24米的峰值，新州紧急服务部门的工作人员正在评估损失。



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当局对社区加强了洪水安全警告。





周六下午，在新州中西部的图拉莫尔（Tullamore），一辆汽车被洪水冲走，车中一名五岁的男孩后被发现死亡。





当局再次呼吁人们要特别认真对待洪水的危险，新州发言人格雷格·纳什（Greg Nash）表示，河流或小溪的状况可能会在上午和下午之间发生变化。





位于库伯佩迪（Coober Pedy）以北200公里的奥德纳达塔（Oodnadatta）的交通已经被切断两个多星期，这导致居民没有食物和燃料供应。





纳什强调，为了安全起见，希望人们根据路况开车，“如果你发现道路因洪水淹没或损坏，就停下来，掉头，寻找另一条路，这不值得你冒险继续前进。”





气象局仍在密切关注天气变化，重点关注本周初的情况，该州南部和中部内陆地区预计可能在周二和周三遭遇“相当强”的降雨。





高级气象学家杰克·菲利普斯（Jake Phillips）说：“现在还难以确切地知道这场雨会导致多高的洪峰，但我们的水文团队在这一两天一定会密切关注。”





他分析未来这一两天的降雨“肯定会造成一些洪峰加剧”，并且一些地区的中度洪水有可能会上升到重度洪水。



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许多大坝已经达到最大容量，这引起人们的担忧。





在洪水开始以来的11天里，新州紧急服务部门回应了超过820个援助请求，其中包括近60次洪水救援。





今年以来，新州多地一再遭到洪水侵袭，洪涝灾害给许多居民造成较大的财产损失。





9月中旬，澳大利亚气象局宣布出现罕见的连续第三次拉尼娜（La Niña）天气事件。根据大气和海洋指标，气象局确认，到今年年底澳大利亚将再度受到拉尼娜现象的影响。





“模型表明，这一拉尼娜现象可能在春季达到顶峰，并在2023年初恢复到中性状态，”气象局表示。





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LISTEN TO 您知道吗？面对高居不下的生活成本压力，临时签证持有者也能获得相应的支持。（点击上方音频收听完整内容） SBS Chinese 26/09/2022 30:52 Play