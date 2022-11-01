悉尼Taronga Zoo五只狮子逃出围栏引发一级警报

Taronga Zoo在五只狮子逃脱后被迫紧急闭园，但园方表示，狮子们目前都已安全地回到了围栏中。

LION CUBS WESTERN PLAINS ZOO

Taronga issued a statement confirming the incident early on Wednesday, saying all the lions were back in their enclosure. Source: AAP / RICK STEVENS

要点
  • Taronga Zoo周三早些时候表声明证实了这一事件，称所有狮子都已回到围栏中
  • 航拍画面显示，工作人员在事件发生后进行紧急地面巡逻
  • 位于城市北岸的Mosman动物园本周三照常开放
周三上午，五只狮子逃离了Taronga Zoo的围栏，迫使工作人员与游客紧急避险，而动物园也临时闭园。

该动物园早些时候发布声明证实了这一事件，称所有的狮子目前都回到了它们的围栏里。

“今天早上在悉尼Taronga Zoo发生了紧急情况，当时有五只狮子被发现处于围栏外，”声明说。

Advertisement
航拍画面显示，动物园工作人员在事件发生后进行了紧急地毯式巡逻。

“动物园针对此类事件制定了严格的安全规程。

“现场所有人员都被转移到安全区，游客或工作人员没有受伤。

“所有动物现在都在围栏中，并正在受到密切监视。”
位于该市北岸的Mosman动物园本周三正常开放。

当地独立媒体Mosman Collective报道称，周三上午7点30分后不久，该动物园发布了“一级警报”。

“工作人员被告知去往安全的避难所，”该媒体在Facebook发文说。

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在 
Facebook
 和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
阅读更多

SBS早新闻（11月2日）

澳大利亚海滩安全标识仅有英语版本 大量移民不理解海滩安全术语

查尔斯国王肖像会印在5澳元纸币上吗? 澳洲储备银行正与政府 “磋商”

一印尼男子未申报携带大量肉制品进入澳洲被取消签证

分享
Published 2 November 2022 at 10:44am
Source: AAP, SBS
Available in other languages