悉尼Taronga Zoo五只狮子逃出围栏引发一级警报

要点 Taronga Zoo周三早些时候表声明证实了这一事件，称所有狮子都已回到围栏中

航拍画面显示，工作人员在事件发生后进行紧急地面巡逻

位于城市北岸的Mosman动物园本周三照常开放

周三上午，五只狮子逃离了Taronga Zoo的围栏，迫使工作人员与游客紧急避险，而动物园也临时闭园。





该动物园早些时候发布声明证实了这一事件，称所有的狮子目前都回到了它们的围栏里。





“今天早上在悉尼Taronga Zoo发生了紧急情况，当时有五只狮子被发现处于围栏外，”声明说。





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航拍画面显示，动物园工作人员在事件发生后进行了紧急地毯式巡逻。





“动物园针对此类事件制定了严格的安全规程。





“现场所有人员都被转移到安全区，游客或工作人员没有受伤。





“所有动物现在都在围栏中，并正在受到密切监视。”



位于该市北岸的Mosman动物园本周三正常开放。





当地独立媒体Mosman Collective报道称，周三上午7点30分后不久，该动物园发布了“一级警报”。





“工作人员被告知去往安全的避难所，”该媒体在Facebook发文说。





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