墨尔本搬家公司及华人前董事因克扣工资被罚近八万澳元

近日，公平工作調查专员处（Fair Work Ombudsman, 以下简称FWO） 发布声明 表示，墨尔本一家搬家公司及其华人前董事因克扣员工工资，总计被罚款近八万澳元。





据悉，FWO起诉位于墨尔本的Avant-Garde Logistics Solutions物流公司，在以原公司名Apex Logistics运营期间克扣四名员工工资。





联邦巡回法院判处该公司罚款64800澳元，涉事的该公司华人前董事Yaping Li罚款12600澳元。





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四名被克扣工资的员工包括三名搬家工人和一名司机，其中一人受雇时年仅19岁，另一人为持有临时签证的尼泊尔人。





该公司还被判处补回所欠的员工工资、养老金及利息。





FWO表示收到了受影响雇员的援助请求，随后对该公司展开了调查。调查发现，该搬家公司在2020年9月至2021年3月期间，违反道路运输行业薪酬规定，支付四名雇员低于最低工资标准的时薪，并克扣临时工作的附加费、加班费等。





法官凯瑟琳·西蒙斯（Catherine Symons）表示，该公司在收到FWO致函后仍没有任何悔改、合作或纠正的措施，因此有需要对公司及其负责人加以处罚，以防止Li女士、该公司及其其他雇主在未来做出类似行为。





“处罚是针对Avant-Garde Logistics Solutions Pty Ltd未能遵守FWO开具违规通知（Compliance Notices）要求其计算并补偿四名雇员的相关权利而实施的。Li女士参与了这些违规行为，”声明写道。





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