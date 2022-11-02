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SBS早新闻（11月3日）

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SBS Mandarin morning news

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Published 3 November 2022 at 8:42am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
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Published 3 November 2022 at 8:42am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
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总理为预算案不包含现金援助进行辩护；
澳大利亚考虑对缅甸进行制裁；
俄罗斯表示将恢复与乌克兰的粮食出口协议；
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朝鲜半岛上的敌对行动明显升级。

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