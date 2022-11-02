SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月3日）Play12:52SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.78MB)Published 3 November 2022 at 8:42amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 3 November 2022 at 8:42amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS总理为预算案不包含现金援助进行辩护；澳大利亚考虑对缅甸进行制裁；俄罗斯表示将恢复与乌克兰的粮食出口协议；Advertisement朝鲜半岛上的敌对行动明显升级。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【投资移民故事】在澳洲创办新能源公司 雇佣超过100名当地人【观点】澳联储再加息和财政预算案共同向民众发出“勒紧裤腰带”的信息SBS Radio将于2023年初改用新名称SBS Audio分享Latest podcast episodes【观点】澳联储再加息和财政预算案共同向民众发出“勒紧裤腰带”的信息今年圣诞节，消费者还会大手大脚花钱买礼物吗？SBS晚新闻（2022年11月2日）【心理茶室】“当感情被打耳光” ：华人的亲密关系，到底出了什么问题？