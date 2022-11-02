【观点】澳联储再加息和财政预算案共同向民众发出“勒紧裤腰带”的信息

SBS 普通话电台其他收听方式 【观点】澳联储再加息和财政预算案共同向民众发出“勒紧裤腰带”的信息Play08:47SBS 普通话电台其他收听方式 Credit: Wei Li下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.04MB)Published 2 November 2022 at 8:53pmBy Lucy ChenSource: SBS 澳联储周二（11月1日）宣布的再次加息和刚刚公布不久的工党政府财政预算案预示着澳洲人的生活成本压力短期内难以得到缓解。Published 2 November 2022 at 8:53pmBy Lucy ChenSource: SBS11月1日，澳大利亚储备银行（RBA）宣布将官方利率再提高25个基点，使官方利率达到2.85%。悉尼大学商学院的李薇教授认为，此次加息和刚刚公布不久的政府财政预算案所传达的信息基本一致，那就是， 工党政府和澳联储都希望民众为未来一段时间的艰苦生活做好准备。与此同时，李薇认为，虽然澳洲经济面表现优于他国，但由于澳大利亚的经济是外向型的，所以也将受到中国等其他国家经济情况的影响。Advertisement（本节目为嘉宾观点，不代表本台立场）SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes今年圣诞节，消费者还会大手大脚花钱买礼物吗？SBS晚新闻（2022年11月2日）【心理茶室】“当感情被打耳光” ：华人的亲密关系，到底出了什么问题？迷你播客：S与SH的发音练习