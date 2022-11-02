【观点】澳联储再加息和财政预算案共同向民众发出“勒紧裤腰带”的信息

11月1日，澳大利亚储备银行（RBA）宣布将官方利率再提高25个基点，使官方利率达到2.85%。





悉尼大学商学院的李薇教授认为，此次加息和刚刚公布不久的政府财政预算案所传达的信息基本一致，那就是， 工党政府和澳联储都希望民众为未来一段时间的艰苦生活做好准备。





与此同时，李薇认为，虽然澳洲经济面表现优于他国，但由于澳大利亚的经济是外向型的，所以也将受到中国等其他国家经济情况的影响。





Advertisement

（本节目为嘉宾观点，不代表本台立场）





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。





