新调查：近七成澳洲人支持转向更便宜的电动车和自行车 原因何在？

要点 三分之二的澳大利亚人支持加快向电动车辆转换的步伐；

超过六成澳大利亚人支持在2035年前禁止销售新的汽油车；

超过三分之二的受访者希望制定“与欧洲一致”的国家燃油效率标准。

一项新调查发现，每三名澳大利亚人中就有两人支持加快向电动汽车的转换步伐，包括支持这些措施如提供折扣降低车价，以及制定燃油效率标准，从而促进更多车型进入本国。





对于到2035年之前禁止销售新的汽油车， 同样有超过六成的澳大利亚人表示支持。





澳大利亚委员会国家气候报告的调查结果还显示，人们广泛支持电动车充电站的增加、电动公交车的运行和高铁建设。





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但该报告也表明，当涉及到大型耗油的四驱车和Utes的税收优惠取消时，人们对电动交通的支持度有所下降。



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该报告的作者、澳大利亚研究所交通事务负责人奥黛丽·奎克（Audrey Quicke）说，这项对2600多人进行的调查清楚表明，澳大利亚人希望从“向清洁交通的过渡中获益”。





在电动汽车方面，78%的受访者支持政府资助的快速充电网络，75%的受访者支持电动汽车折扣，69%的受访者支持为电动汽车司机的注册费、印花税和路费提供折扣。





超过三分之二的受访者还希望制定“与欧洲一致”的国家燃油效率标准，以鼓励汽车制造商向澳大利亚进口电动车辆。这是国家电动车辆战略咨询文件的核心话题，关于对该文件的反馈意见和建议的提交截至10月31日。



奎克表示：“燃油效率标准是一种共同的政策机制，确保新车效能更高、污染更少。”





她认为在目前全球的大环境下，澳大利亚需要迎头赶上。





这份报告还发现，64%的澳大利亚人支持在2035年之前禁止销售新型汽油和柴油汽车，这一政策已在首都领地实施。





但受访者对取消大型四驱车辆补贴的支持度相对较低，只有略为过半（55%）的人支持。





奎克说，还是有许多澳大利亚人支持取消这种税收优惠，这种优惠目前助长了澳大利亚人对Utes和重型车辆的需求。





格里菲斯大学讲师安娜·莫蒂莫（Anna Mortimore）博士说，这一调查结果并不令人惊讶，因为人们最终会基于自身经济状况来考虑对交通政策的支持。





她说：“最难减少排放的领域之一是道路交通，因为人们需要拿出一大笔的钱。”





“这关乎政策和税率。归根结底，你会希望燃油车的价格与电动车的一样。”



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该报告还提到的内容包括人们广泛支持建设高铁连接首府城市、到2030年过渡到电动公交车以及改善人行道，还有对购买电动自行车的税收优惠。





超过60%的受访者表示，购买电动自行车和载货自行车也应该获得电动车辆补贴。





奎克认为电动自行车补贴是一项特别有效的政策，补贴覆盖了自行车总成本的很大一部分，最终往往会取代汽车出行。





“对许多澳大利亚人来说，无论是去购买日常用品、接送孩子上学放学还是通勤，很多使用汽车的情况都可以用自行车、电动自行车或步行替代。现在需要的是更好的基础设施和政府支持，让电动自行车更为实惠，”她说。





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