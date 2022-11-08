澳大利亚签证系统“年久失修” 该怎样修复？

澳大利亚的移民体系处于“年久失修的状态”，当局将对此进行审查，急切寻找犯罪分子在如何利用这一体系的答案。





悉尼先驱晨报、时代报和九号电视台的《六十分钟》报道节目揭露了有关签证欺诈和剥削外国工人的报道之后，内政部长奥尼尔（Clare O'Neil）周一宣布了这一独立审查计划。





媒体报道揭露了一名人口走私集团的老板尽管在英国被判入狱，但仍获准进入了澳洲。





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SBS 新闻部已证实，此次审查将与9月份在就业技能峰会上宣布的审查分开进行，那次宣布的审查是要关注澳大利亚熟练工人短缺的问题。这次审查的内容和范围尚未公布。





奥尼尔周一告诉澳大利亚广播公司电台说：“我非常清楚，目前正在发生系统性的滥用。”





奥尼尔将矛头指向反对党领袖达顿在联盟党执政期间处理这个问题的方式上。





她说达顿在边界问题上“说话强硬”，但同时却指挥着“一个允许这些事情发生的系统”。





悉尼大学法学院公法教授克罗克（Mary Crock）表示，由于签证处理能力不足，滥用移民体系的行为可能无法被发现。





她说：“如果你没有足够的人来做出决定，那么你也没有恰当的人数来确保......不会发生滥用行为。”



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克罗克教授说，签证申请大量积压也加剧了滥用行为，因为“滥用案件”无法被迅速根除，申请人在等待签证结果时可以持过桥签证在澳大利亚合法居留和工作。





5月上台执政的工党接手了近100 万份积压的签证申请。阿尔巴尼斯政府最近透露，在增加了260 名工作人员处理签证申请后，这一数字已降到了大约88万份。10 月公布的联邦预算承诺在2022-23年两年内拨出4220万澳元用于提高签证处理能力。





克罗克教授说，相关方面应该指派负责个案的签证官，以便一个人能够监督整个签证申请过程，确保申请人没有滥用申请系统或者受到剥削。





移民部前副秘书长里兹维（Abul Rizvi）表示，由于移民系统的复杂性，这一审查应该至少持续一年，并且该听取“社会各界”的意见，包括企业、工会、移民代理和移民。





里兹维说，这项审查应该查清这种情况是如何发生的，有多少罪犯以及他们是怎么通过审核来到澳洲的，以及移民是如何被剥削的。





他还呼吁对移民工人少付工资的雇主实施更严厉的处罚，例如监禁。





里兹维说：“除非你能最大限度地阻止移民受到的剥削，否则鼓励那些坏家伙在这个领域继续经营的甜头就会继续存在。”





与此同时，政府已经公布了在就业技能峰会上宣布的审查将涵盖的内容。审查范围的目标是“制定一个整体战略，阐明澳大利亚移民系统的目的、结构和目标，以确保其在未来几十年满足国家利益的需求”。



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一份中期报告将于明年2月28日提交给部长，包括对明年预算要优先考虑的建议。





前高级官员帕金森（Martin Parkinson）、劳务移民法律专家豪（ Joanna Howe） 和前技术移民部长顾问委员会成员阿扎利亚（ John Azarias） 将负责展开这一审查。





SBS 新闻部已联系反对党领导人达顿的办公室请他就此发表评论。





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