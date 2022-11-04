透视生活成本压力下澳洲人的N个不同境遇

SBS 普通话电台其他收听方式 透视生活成本压力下澳洲人的N个不同境遇Play04:24SBS 普通话电台其他收听方式 墨尔本街头艺人David现在每周工作 40 小时维持生计(SBS) Credit: SBS下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.03MB)Published 4 November 2022 at 5:47pmBy Phillippa CarisbrookePresented by Zhou LiSource: SBS 澳大利亚国立大学一项最新调查发现，超过四分之一的澳大利亚人发现自己生活存在困难。Published 4 November 2022 at 5:47pmBy Phillippa CarisbrookePresented by Zhou LiSource: SBS街头艺人David每周工作 40 小时来维持生计。尽管如此，他还是得去打折店选购食物。依靠工资收入生活的群体收入较为稳定，高涨的物价下他们过得怎样？被誉为“幸运一代”的“婴儿潮”时期出生的一代人日子是否依然安好？年过六十的Gita 经历过1980 年代和 90 年代的经济困难。她给澳洲年轻人提供了一个强有力的建议，鼓励他们咬牙坚持，因为困难不会永远存在。Advertisement请在 Facebook和 Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年11月4日）【疫苗快报】研究显示已有三分之二澳人感染过新冠病毒对话黄鹤：网络负评不会改变作为脱口秀演员的成长路径SBS早新闻（11月4日）