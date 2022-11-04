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透视生活成本压力下澳洲人的N个不同境遇

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David works 40-hours a week busking in Melbourne and is struggling to make ends meet (SBS) .jpg

墨尔本街头艺人David现在每周工作 40 小时维持生计(SBS) Credit: SBS

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Published 4 November 2022 at 5:47pm
By Phillippa Carisbrooke
Presented by Zhou Li
Source: SBS

澳大利亚国立大学一项最新调查发现，超过四分之一的澳大利亚人发现自己生活存在困难。

Published 4 November 2022 at 5:47pm
By Phillippa Carisbrooke
Presented by Zhou Li
Source: SBS
街头艺人David每周工作 40 小时来维持生计。尽管如此，他还是得去打折店选购食物。

依靠工资收入生活的群体收入较为稳定，高涨的物价下他们过得怎样？被誉为“幸运一代”的“婴儿潮”时期出生的一代人日子是否依然安好？

年过六十的Gita 经历过1980 年代和 90 年代的经济困难。她给澳洲年轻人提供了一个强有力的建议，鼓励他们咬牙坚持，因为困难不会永远存在。

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