透视生活成本压力下澳洲人的N个不同境遇

街头艺人David每周工作 40 小时来维持生计。尽管如此，他还是得去打折店选购食物。





依靠工资收入生活的群体收入较为稳定，高涨的物价下他们过得怎样？被誉为“幸运一代”的“婴儿潮”时期出生的一代人日子是否依然安好？





年过六十的Gita 经历过1980 年代和 90 年代的经济困难。她给澳洲年轻人提供了一个强有力的建议，鼓励他们咬牙坚持，因为困难不会永远存在。





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