澳洲华人最爱从事的职业有哪些？

SBS根据2021年人口普查结果推出的一项多语言服务工具已新增一项功能，人们可以方便地搜索特定语言人群的职业状况。





Advertisement

2021年人口普查数据显示，全澳普通话人口为685274人，年龄中位数为30至34岁，相较于全澳所有人的35至39岁略年轻；全澳广东话人口为295281人，年龄中位数为40至44岁，相较于全澳所有人的35至39岁略年长。





现在，在人口普查探索工具中输入“Mandarin”或“Cantonese”，即可轻松查询到普通话或广东话人群分别最常从事的职业。





以普通话人群为例，其中2.8%的人的职业为会计师，远远高于0.6%的全澳平均比例，销售助理、零售业经理、软件和应用程序员及注册护士紧随其后，为前五大常见职业。



Source: SBS 在普通话人群中，约15.6%的人的个人年收入为0，人口占比最高的个人年收入区间为5.2万至6.5万澳元，普通话人群中7.6%的人的个人年收入介于这一区间。



Source: SBS 而广东话人群中也有2.4%的人的职业为会计师，为最常见职业，其次为销售助理、大厨、餐馆服务员及软件和应用程序员。注册护士位于第六位。



Source: SBS 在广东话人群中，约13.2%的人的个人年入为0，人口占比最高的个人年收入区间是1.56万至2.08万澳元，广东话人群中8.2%的个人年收入介于这一区间。



Source: SBS 此外，通过这项工具，还可以搜索到关于这些语言人群的地理位置、来源地等信息。





拥有最多普通话人口的区包括Melbourne、Glen Waverley及Hurstville，人数分别为11061人、9938人、8123人，而拥有最多广东话人口的区包括Hurstville、Doncaster East及Carlingford，人数分别为5040人、4187人、3704人。



中国（不包括香港特别行政区和台湾）依然是澳大利亚普通话人群的最大来源地，近63%的普通话人士来自于中国大陆，为429901人；而对于广东话人群来说，中国（不包括香港特别行政区和台湾）是其最大来源地，近28%的广东话人士来自于中国大陆，为81813人。





您可通过S BS澳大利亚人口普查探索工具 了解更详细信息。



