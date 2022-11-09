澳洲华人最爱从事的职业有哪些？

SBS根据2021年人口普查结果推出的一项多语言服务工具已新增一项功能，人们可以方便地搜索特定语言人群的职业状况。
这项名为的服务首次提供简体中文和繁体中文版本，输入语言或社区名后点击搜索，即可浏览与之相关的信息，包括多元文化状况、教育程度、工作及收入、家庭构成等。
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2021年人口普查数据显示，全澳普通话人口为685274人，年龄中位数为30至34岁，相较于全澳所有人的35至39岁略年轻；全澳广东话人口为295281人，年龄中位数为40至44岁，相较于全澳所有人的35至39岁略年长。
现在，在人口普查探索工具中输入“Mandarin”或“Cantonese”，即可轻松查询到普通话或广东话人群分别最常从事的职业。
以普通话人群为例，其中2.8%的人的职业为会计师，远远高于0.6%的全澳平均比例，销售助理、零售业经理、软件和应用程序员及注册护士紧随其后，为前五大常见职业。
在普通话人群中，约15.6%的人的个人年收入为0，人口占比最高的个人年收入区间为5.2万至6.5万澳元，普通话人群中7.6%的人的个人年收入介于这一区间。
Source: SBS
而广东话人群中也有2.4%的人的职业为会计师，为最常见职业，其次为销售助理、大厨、餐馆服务员及软件和应用程序员。注册护士位于第六位。
Source: SBS
在广东话人群中，约13.2%的人的个人年入为0，人口占比最高的个人年收入区间是1.56万至2.08万澳元，广东话人群中8.2%的个人年收入介于这一区间。
Source: SBS
此外，通过这项工具，还可以搜索到关于这些语言人群的地理位置、来源地等信息。
Source: SBS
拥有最多普通话人口的区包括Melbourne、Glen Waverley及Hurstville，人数分别为11061人、9938人、8123人，而拥有最多广东话人口的区包括Hurstville、Doncaster East及Carlingford，人数分别为5040人、4187人、3704人。
中国（不包括香港特别行政区和台湾）依然是澳大利亚普通话人群的最大来源地，近63%的普通话人士来自于中国大陆，为429901人；而对于广东话人群来说，中国（不包括香港特别行政区和台湾）是其最大来源地，近28%的广东话人士来自于中国大陆，为81813人。
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