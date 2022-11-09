前国防军人员被指受接洽到中国提供训练 澳洲国防部长下令紧急调查

澳大利亚国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）已经下令澳大利亚国防军审查其政策，有报道称曾有前国防军人员被接洽到中国提供军事训练，这引起一些担忧。





马尔斯表示，他已要求澳大利亚国防军对此展开“紧急调查”，并表示有必要对国防政策和程序进行深入评估。





他在周三表示：“到目前为止，提供给我的信息有足够的证据证明，针对目前的国防政策和程序是否足以解决这个问题，有必要进行详细审查。”





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“因此，我已指示该部门展开这项工作。”





澳大利亚联邦警察局、澳大利亚安全情报组织以及澳大利亚国防军正在联手调查若干外国干涉案件。





“国防行动、人员和资产都是外国情报机构的目标，这已经不是什么秘密了，”马尔斯在议会大厦的新闻发布会上表示。





“但我要明确的一点是，以任何身份为政府工作或曾经为政府工作的澳大利亚人，特别是我们的国防军，如果掌握了国家机密，就有义务在他们受雇于联邦或与联邦打交道之后，继续保守这些秘密。”





马勒斯不愿证实是否有具体事件启动了对所宣称的外国干涉案件的调查。





但他补充说，应该审查与前国防军人员有关的政策和程序，以确保这些政策和程序具有充分性。





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