卡塔尔世界杯大使称同性恋“腐蚀心灵”

要点 2022年国际足联世界杯大使哈立德·萨尔曼称同性恋会“腐蚀”穆斯林的思想

他在一部调查卡塔尔LGBTIQ+人权的纪录片中接受采访时，发表了上述言论

据报道，在萨尔曼发表上述言论后，一名世界杯赛事发言人叫停了本次采访

2022年国际足联世界杯大使哈立德·萨勒曼（Khalid Salman）表示同性恋在伊斯兰教中是被禁止的行为，称其会“腐蚀心灵”。





萨勒曼在德国公共广播电视台ZDF的一部纪录片中发表了上述言论，该纪录片调查了卡塔尔LGBTIQ+人群的人权记录。





在周二发布在推特上的一个片段中，他告诉采访者约亨·布雷耶（Jochen Breyer），同性恋是“haram”——这是一个阿拉伯语词汇，意思是禁止或非法的，并称其会造成“心灵上的腐蚀（damage in the mind）”。





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“最重要的是，每个人都会接受你来到这里。但他们必须接受我们的规则，”这位前卡塔尔国家队球员说。





“这是haram。我不是一个严格的穆斯林。但为什么说它是haram？（因为）这会腐蚀心灵。”





据报道，在萨尔曼发表上述言论后，一名赛事发言人立即叫停了采访。





卡塔尔的人权记录在比赛前被置于聚光灯下，LGBTIQ+权利和劳工待遇都受到了审查。





同性恋活动在卡塔尔是一种刑事犯罪，可被判处监禁。



根据LGBTIQ+权利倡导组织Human Dignity Trust的说法，卡塔尔还对伊斯兰教法进行了解释，“在技术上，从事同性亲密关系的男性有可能被判处死刑”。





居住在美国的卡塔尔男子纳斯·穆罕默德（Nas Mohamed）在受到世界杯的鼓舞以及缺乏关于LGBTIQ+权利的讨论后，于今年早些时候公开了自己的同性恋取向。





他建议任何参加比赛的LGBTIQ+人士“小心”。





“如果你作为球迷去那里，你想支持或表明你关心这项事业，我不认为公开展示彩虹旗或集会会有成效，”他说。





“大张旗鼓地宣传（LGBTIQ+权益）是球队、球员和国际足联的责任。”





今年早些时候，人权观察（HRW）的一份报告包括六名LGBTIQ+社区成员令人痛心的叙述，他们声称自己因性取向或表达的性别而被逮捕、殴打并被单独监禁。





人权观察表示，自2019年以来，它记录了六起“严重和反复殴打”的案件和五起在警察拘留所的“性骚扰”案件，其中最近发生的事件据说发生在今年9月。





该赛事组委会表示，LGBTIQ+球迷在比赛期间不会面临任何歧视。





劳工权利问题也引起了人们的关注，数以千计的移民被征用，以便及时完成比赛所需的工作和开发项目。





根据人权团体的说法，许多移民工人在工作中丧生。



赛事交付与传承至高委员会承认有死亡事件发生，但表示卡塔尔已经进行了重大改革以保护工人的权利，包括废除有争议的卡法拉制度。





该制度过去曾受到人权组织的批评，它将工人与雇主捆绑在一起，雇主负责工人的签证和法律地位。





SBS新闻已联系卡塔尔世界杯委员会寻求置评。





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