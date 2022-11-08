SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月9日）Play13:48SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.63MB)Published 9 November 2022 at 9:24amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 9 November 2022 at 9:24amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS总理为联邦气候变化承诺进行辩护；前联邦部长彼得·瑞思去世，享年72岁；美国中期选举投票站开放；Advertisement卡塔尔世界杯大使称同性恋者有“心理健康疾病”。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE母亲和酸奶的故事如何凸显澳大利亚的生活成本危机？退税逾期怎么办？ATO：还为时未晚黑客威胁要公布数据 Medibank敦促客户“保持警惕”澳洲科学家研发双燃料发动机以90%的氢气为燃料运行分享Latest podcast episodes【正在行动】“公司被指因官司存信用问题” 您遭遇过哪些花式骗局？蜜蜂告急：为什么我们的食物如此依赖它们？SBS晚新闻（2022年11月8日）澳洲科学家研发双燃料发动机以90%的氢气为燃料运行