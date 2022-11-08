SBS 普通话电台

SBS早新闻（11月9日）

SBS 普通话电台

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 9 November 2022 at 9:24am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。

Published 9 November 2022 at 9:24am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS
总理为联邦气候变化承诺进行辩护；
前联邦部长彼得·瑞思去世，享年72岁；
美国中期选举投票站开放；
Advertisement
卡塔尔世界杯大使称同性恋者有“心理健康疾病”。

请在 
Facebook
 和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

母亲和酸奶的故事如何凸显澳大利亚的生活成本危机？

退税逾期怎么办？ATO：还为时未晚

黑客威胁要公布数据 Medibank敦促客户“保持警惕”

澳洲科学家研发双燃料发动机以90%的氢气为燃料运行

分享

Latest podcast episodes

Romance scam alert

【正在行动】“公司被指因官司存信用问题” 您遭遇过哪些花式骗局？

Fozzie

蜜蜂告急：为什么我们的食物如此依赖它们？

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2022年11月8日）

Hydrogen filling station on a background of trucks

澳洲科学家研发双燃料发动机以90%的氢气为燃料运行